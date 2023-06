Google confirme que la prochaine version du logo d’Android sera en 3D

Google a confirmé que la prochaine version du logo Android sera en 3D, et bien qu’il ne soit pas encore prêt à fournir tous les détails, cela fait des mois qu’il laisse entendre qu’il s’agira de l’emblématique robot vert. La confirmation de la mise à jour prévue du logo a été fournie à 9to5Google, qui a partagé une sélection de captures d’écran de l’icône mise à jour — que vous pouvez voir par vous-même sur le blog The Keyword de Google si vous regardez attentivement.

En parcourant le blog The Keyword, on constate que Google a utilisé pour la première fois des variantes du logo 3D pour le CES 2023, bien que l’on ne sache pas s’il a fait des apparitions subtiles avant cela. Ce qui n’a pas été aussi visible, c’est une version actualisée du mot Android utilisé à côté du droïde — la prochaine version abandonnera le « a » minuscule en faveur d’une variante plus mature en majuscules, avec ce qui semble être un nouveau style de police.

Bien que le nouveau logo Android conserve le même design général que la version actuelle, il abandonne manifestement l’esthétique plate qui domine actuellement la conception des produits en faveur d’un style 3D — bien qu’il utilise une texture mate plus réaliste plutôt qu’une vieillissante et brillante variante qui était courante lorsque les éléments d’interface utilisateur et les logos en 3D sont devenus populaires pour la première fois.

Une nouvelle identité de marque

Pour sa part, Google a déclaré à 9to5Google qu’il s’agit d’une « nouvelle identité de marque » pour son système d’exploitation mobile, qui a connu quelques grands changements de conception au cours de son temps — plus particulièrement, la décision de l’entreprise d’abandonner les noms de version basés sur la nourriture avec la sortie d’Android 9.0 Pie. Avant cela, chaque version d’Android était accompagnée d’un nom de dessert et d’une imagerie liée à la friandise. Le dernier grand changement de logo Android — si on peut l’appeler ainsi — s’est produit en 2019 avec l’introduction du nom minuscule plat « android » et de la tête de robot verte que nous connaissons aujourd’hui.

Google n’a pas révélé quand il présentera officiellement la « nouvelle identité de marque » et quels autres changements pourraient être dans le pipeline, mais étant donné qu’il a teasé le logo 3D pendant des mois, il est tout à fait raisonnable de supposer que nous verrons ce qui se prépare avec l’arrivée d’Android 14.