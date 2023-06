Une fuite importante révèle tous les secrets des futurs Mac

Lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple au début du mois de juin, l’attention s’est presque entièrement portée sur le casque Vision Pro de la société. Mais, Apple a bien d’autres choses dans ses cartons, selon un nouveau rapport qui dévoile tous les Mac que nous pouvons nous attendre à voir dans les mois à venir.

Ce rapport émane du journaliste Mark Gurman, qui a prédit avec précision une pléthore de détails sur le Vision Pro avant qu’il ne soit annoncé. Aujourd’hui, il affirme qu’Apple a quelques annonces Mac surprises en réserve pour la fin de l’année 2023 ou le début de l’année 2024.

Parmi sa liste de Mac à venir, le plus intéressant est peut-être un iMac à grande échelle qui, selon Gurman, aura un écran de « plus de 30 pouces » de diamètre. Cela semble être une référence à un iMac Pro ou à un compagnon plus grand de l’iMac de 24 pouces.

Un tel appareil fait l’objet de rumeurs depuis l’abandon de l’iMac Pro en 2021. Lorsqu’Apple a dévoilé l’iMac de 24 pouces plus tard dans l’année — et que l’iMac de 27 pouces a été abandonné en 2022 — on a supposé qu’une version surdimensionnée serait bientôt disponible. Cela ne s’est jamais produit, et certains ont suggéré qu’elle n’arriverait peut-être jamais. Mais selon Gurman, un iMac plus volumineux destiné aux personnes qui souhaitent disposer d’un plus grand espace d’affichage pourrait finalement voir le jour.

De nouveaux MacBook

Sans surprise, le rapport indique que l’iMac de 24 pouces pourrait également bénéficier d’une mise à jour en 2023, ce qui devrait permettre de remettre à niveau un appareil qui n’a pas été mis à jour depuis 2021 et qui fonctionne toujours avec une puce Apple M1. L’iMac a besoin d’être rafraîchi de plusieurs façons, ce qui pourrait être l’occasion pour Apple de lui donner un coup de peinture.

Par ailleurs, Gurman a déclaré que de nouveaux modèles seraient lancés pour l’ensemble de la gamme MacBook. Deux modèles de MacBook Air sont en préparation, a-t-il affirmé, ainsi qu’un MacBook Pro de 13 pouces qui sera équipé d’une puce M3.

Les ordinateurs portables MacBook Pro de 14 et 16 pouces seront également mis à jour et équipés de puces M3 Pro et M3 Max. Ces puces pourraient offrir un gain de vitesse considérable par rapport aux puces M2 Pro et M2 Max existantes, car la génération M3 devrait constituer un énorme bond en avant en termes de performances.

Une multitude de mises à niveau

Outre sa gamme de Mac, Apple devrait également présenter « des iPad Pro remaniés avec des écrans OLED », a déclaré Gurman, ainsi « qu’un nouvel iPad Air (nom de code J507) pour remplacer le modèle actuel basé sur le M1 ».

Enfin, nous pouvons nous attendre à voir les mises à jour habituelles de l’iPhone et de l’Apple Watch, avec l’iPhone 15 et l’Apple Watch Series 9 prévus pour septembre, ainsi qu’une Apple Watch Ultra de seconde génération. De nouvelles versions des AirPods Pro et de l’Apple TV, ainsi que de « nouveaux équipements de la maison connectée tels que des écrans connectés », seraient en « début de développement ».

Il s’agit donc d’une fuite importante de la part de Gurman, qui laisse présager de nombreuses nouveautés pour les fans d’Apple dans les mois à venir. Le casque Vision Pro de seconde génération étant prévu pour 2025, il y aura beaucoup à absorber d’ici là.