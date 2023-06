Voici la liste d’appareils Apple attendue dont une nouvelle Apple Watch Ultra 2

La newsletter de Gurman mentionne d’autres appareils sur lesquels Apple travaille pour le second semestre 2023 et le premier semestre de l’année prochaine. Cette liste inclut une nouvelle série d’iPad Pro dont les deux modèles seraient dotés d’un écran OLED . Cela concorde avec une information publiée en avril par ShrimpApplePro, qui affirmait à l’époque qu’Apple disposait de quatre prototypes de tablettes iPad Pro à écran OLED en deux tailles d’écran (11 pouces et 12,9 pouces), avec une date de sortie prévue pour 2024. Samsung devrait fournir à Apple des panneaux OLED pour les nouveaux modèles d’iPad Pro.

Mark Gurman écrit dans sa lettre d’information hebdomadaire « Power On » que l’Apple Watch Ultra de seconde génération sera l’une des trois nouvelles montres qui verront le jour en septembre . Il a même le nom de code de l’appareil, N210. Les deux autres montres seront des modèles Apple Watch Series 9 (N207, N208) et le trio partagera la scène avec la série iPhone 15.