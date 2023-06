Razer lance des skins pour Xbox Series X, PS5, Steam Deck et ordinateurs portables

L’entreprise de matériel technologique Razer a annoncé le lancement d’une série de skins personnalisés que l’on peut appliquer à divers ordinateurs et consoles. Dans un tweet du 22 juin. Razer a déclaré que vous pouvez « ajouter une touche personnelle à votre équipement personnel » avec les nouveaux skins, qui sont maintenant disponibles à la vente. Contrairement aux boîtiers d’ordinateur rigides ou aux plaques personnalisées que vous pouvez attacher à la PS5, les produits de Razer sont des revêtements en vinyle adhésif fabriqués en collaboration avec la société industrielle 3M, qui produit tout ce qui va du ruban adhésif Scotch aux notes Post-It.

Razer précise que les nouveaux skins utilisent une technologie adhésive spéciale et sont conçus pour s’adapter précisément à des appareils tels que la Xbox Series X|S, la PS5, la Steam Deck et le MacBook d’Apple, ainsi qu’à des produits Razer d’origine tels que les ordinateurs portables Kishi V2, Edge et Blade.

Chaque appareil dispose d’une série d’options de design à choisir. Razer souligne que vous pouvez soit « être fort et fier, soit passer inaperçu » avec des designs qui se démarquent ou qui sont plus subtils. Les designs comprennent le quartz géométrique, le mercure géométrique, le camouflage noir, le camouflage hexagonal vert, la ruche sombre et l’acier nacré. Razer se vante que les skins sont tous résistants aux rayures et à l’eau, ultra-fins et légers, faciles à appliquer et fabriqués aux États-Unis, le seul pays dans lequel ils sont actuellement disponibles.

Les prix des nouveaux skins varient en fonction du design et du produit pour lequel ils sont conçus. Les skins pour la Steam Deck vont de 34,99 à 39,99 dollars, tandis que ceux pour la Xbox Series X|S et la PS5 vont de 34,99 à 69,99 dollars. Les skins pour ordinateurs portables tels que le MacBook Air, le MacBook Pro et le Razer Blade se trouvent dans une fourchette de prix analogue.

Les skins de Razer sont les plus récents d’une large gamme de produits de la société

Razer Inc. est une société américano-singapourienne qui existe depuis 2005 et qui a développé de nombreux produits technologiques, notamment des produits électroniques grand public et du matériel de jeu. La marque est connue pour son esthétique moderne et épurée, en particulier dans le secteur des jeux. Elle propose notamment des webcams, des casques, des supports de charge pour les manettes de jeu, des souris de jeu et même des fauteuils de jeu. Razer propose également sa propre gamme d’ordinateurs portables de jeu, ainsi que des dispositifs innovants pour améliorer l’expérience de jeu, comme le Kishi V2, un contrôleur qui se fixe à un iPhone pour le transformer en console de jeu mobile.

Certains articles vendus par Razer sortent un peu plus des sentiers battus, comme les pailles réutilisables et respectueuses de l’environnement. En 2021, en pleine pandémie de COVID-19, la société a lancé le Razer Zephyr, un masque purificateur d’air d’une valeur de 100 dollars qui fonctionne avec des filtres N95 et comprend une paire de ventilateurs à deux vitesses. Les skins personnalisés de Razer pour des appareils tels que les MacBook et les Steam Deck sont des produits plus conventionnels en accord avec la marque, et il est un peu surprenant que l’entreprise ait pris autant de temps pour lancer quelque chose de ce genre. On peut s’attendre à ce que Razer propose à l’avenir d’autres motifs et éventuellement des skins pour d’autres appareils.