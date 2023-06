Une source détaille le processeur, les caméras et la batterie du OnePlus 12

Le OnePlus 12 devrait, selon les rumeurs, être équipé d’un écran incurvé ultra-étroit d’une résolution 2K produit par Samsung. Il sera doté d’une caméra frontale avec un poinçon situé centre et en haut de l’écran. La taille de l’écran n’est pas mentionnée dans la fuite, mais on peut imaginer qu’il ne s’éloignera pas du panneau AMOLED de 6,7 pouces utilisé sur le OnePlus 11.

Cette disposition devrait rendre le SoC plus puissant que l’actuel Snapdragon 8 Gen 2 puisqu’il y aura un cœur Performance supplémentaire et un cœur Efficacité en moins. Le chipset comprendra le GPU Adreno 750 . La puce sera produite par TSMC en utilisant son nœud de processus N4P (4 nm) qui est en fait la troisième amélioration du processus de production 5 nm de la fonderie.