Meta lance de nouveaux outils de supervision parentale pour Facebook et Instagram

Meta a introduit de nouveaux outils de supervision parentale sur Messenger, destinés à aider les parents et les tuteurs à surveiller les activités de leurs adolescents. Ces outils, disponibles depuis le Centre familial de Meta, offrent des conseils et des ressources d’experts sans compromettre la vie privée des adolescents.

Grâce à ces outils, les parents peuvent surveiller l’utilisation de Messenger par leur adolescent, y compris le temps passé à envoyer des messages et l’accès à des informations sur les paramètres des messages de leur adolescent. Toutefois, il n’est pas possible de lire les messages eux-mêmes.

La première série d’outils de supervision parentale sur Messenger permet aux parents et aux tuteurs de :

Suivre le temps que leur enfant passe sur Messenger

Recevoir des mises à jour sur les contacts Messenger, les paramètres de confidentialité et les mesures de sécurité de leur enfant

Recevoir des notifications si leur enfant dénonce quelqu’un (à condition que l’enfant choisisse de divulguer cette information)

Contrôler qui peut envoyer des messages à leur enfant, par exemple uniquement ses amis, les amis de ses amis ou personne, et être informé de toute modification de ce paramètre

Contrôler qui peut voir les Stories Messenger de l’adolescent et recevoir des notifications si ces paramètres changent.

Meta prévoit d’étendre la supervision parentale sur Messenger en ajoutant d’autres fonctionnalités au cours de l’année à venir. Ces améliorations permettront aux parents d’aider leurs adolescents à gérer leur temps et leurs interactions tout en maintenant un équilibre entre la vie privée et la sécurité. Il est important de noter que ces outils fonctionnent à la fois avec les discussions non chiffrés et les discussions chiffrées de bout en bout.

En outre, Meta souligne que ces mises à jour s’inscrivent dans le cadre de ses efforts continus visant à faire du Centre familial un hub centralisé pour les parents et les tuteurs. Grâce à cette plateforme, ils peuvent accéder à des ressources et à des outils pour gérer les expériences de leurs adolescents sur les technologies Meta et favoriser un dialogue ouvert sur la vie en ligne.

Essais par Meta de nouvelles fonctions de messagerie sur Instagram

Meta teste de nouvelles fonctionnalités de confidentialité dans les messages instantanés d’Instagram afin de protéger les utilisateurs, en particulier les adolescents. Ils affichent déjà des avis de sécurité pour les adultes qui ont un comportement suspect lorsqu’ils envoient des messages à des adolescents. Les personnes âgées de plus de 19 ans ne peuvent pas envoyer de messages privés à des adolescents qui ne les suivent pas.

Dans les derniers tests, avant d’envoyer un message à une personne qui ne les suit pas, les utilisateurs doivent envoyer une invitation et attendre qu’elle soit acceptée. Une seule invitation peut être envoyée à la fois. En outre, les demandes de messages seront limitées à du texte jusqu’à ce que le destinataire accepte l’invitation. Ces changements permettent d’éviter la réception de photos, de vidéos ou de médias non désirés de la part de personnes qui ne suivent pas le site.

Stratégies de gestion du temps des adolescents sur Facebook et Instagram

Afin de promouvoir une utilisation saine de ses applications auprès des adolescents, Meta a mis en place plusieurs fonctionnalités visant à aider les adolescents à gérer leur temps sur Facebook et Instagram.

L’une d’entre elles est la fonction « Faire une pause » sur Instagram, conçue pour que les adolescents se sentent bien dans le temps qu’ils passent sur l’application. En outre, les adolescents recevront désormais une notification sur Facebook après avoir passé 20 minutes sur la plateforme, ce qui les encouragera à faire des pauses et à fixer des limites de temps quotidiennes.

Meta explore également un nouveau nudge sur Instagram, spécialement destiné aux adolescents. Ce coup de pouce leur suggère de fermer l’application s’ils font défiler les Reels de manière excessive, en particulier pendant la nuit.

En outre, Meta rappelle aux utilisateurs la fonction « Mode silencieux » existante sur Instagram, qui a été introduite plus tôt cette année, permettant aux utilisateurs de se concentrer et d’établir des limites avec leurs amis et les personnes qui les suivent. L’activation du mode silencieux désactive les notifications, indique que l’activité de l’utilisateur est « en mode silencieux » et envoie automatiquement une réponse automatique aux messages directs. Cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs d’Instagram dans les semaines à venir.

Nouvelles fonctionnalités de supervision parentale sur Instagram

Meta a introduit de nouveaux outils pour la supervision parentale sur Instagram afin d’offrir aux parents davantage de visibilité sur les expériences de leurs adolescents. Les mises à jour comprennent :