WinGPT : ChatGPT peut désormais même être utilisé sur Windows 3.1

Le chatbot OpenAI ChatGPT est une success story moderne, beaucoup ont déjà essayé l’IA et il n’y a pas un seul média qui n’en ait pas parlé. Entre-temps, il existe une nouvelle « discipline », celle d’en permettre l’accès sur tous les appareils imaginables.

Il en va de même pour ChatGPT, où l’on s’affronte depuis des semaines pour savoir qui réussira la transposition la plus curieuse. Les anciennes versions de Windows peuvent presque être considérées comme une sous-discipline à part entière.

Même si Windows 3.1 a plus de 30 ans maintenant, il y a encore de temps en temps de nouvelles applications et de nouveaux jeux, grâce à la communauté de l’informatique rétro. Cette fois-ci, un client ChatGPT a été publié pour Windows 3.1, sous le nom de WinGPT. Il s’agit d’une application tierce, écrite en C, qui utilise l’API standard du système d’exploitation de l’époque.

DialupDotNet, le même développeur derrière le clone de Wordle pour Windows 3.1 de l’année dernière, a sorti WinGPT. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un client pour ChatGPT qui fonctionne sous Windows 3.1 — vous pouvez taper des messages comme vous le feriez avec ChatGPT dans un navigateur Web, et les réponses apparaissent dans la zone de texte. Cependant, le fonctionnement est un peu différent, car les réponses sont censées être brèves afin que les appels à l’API n’occupent pas trop de mémoire.

Le développeur explique : « WinGPT est écrit en C et utilise l’API standard de Windows. J’ai utilisé Open Watcom v2 comme compilateur, ce qui est très pratique, car il prend en charge la compilation croisée vers Windows 16 bits et même Windows 11. WinGPT se connecte au serveur de l’API OpenAI de manière native avec TLS 1.3, il n’a donc pas besoin d’un proxy sur une machine moderne pour terminer TLS ». Le site du projet explique une partie du processus de développement, qui a impliqué la création d’éléments tels que la barre d’état à partir de zéro, car de nombreux éléments de l’interface utilisateur de Windows n’étaient pas disponibles pour les programmes tiers avant Windows 95.

Sortez votre machine du grenier

WinGPT est compatible avec Windows 3.1 ou une version ultérieure, et est disponible en versions 16 bits et 32 bits — cette dernière fonctionnant sur les versions plus modernes de Windows, y compris Windows 11. Cependant, vous devrez fournir votre propre clé API OpenAI.

Si vous avez encore une machine Windows 3.1 qui prend la poussière dans un grenier, un garage ou une cave, vous pouvez télécharger les binaires WinGPT pour les versions 16 bits et 32 bits de Windows.