Avec les Honor Magic Moments Awards 2023, montrez votre créativité !

Avec l’aide de la technologie, il existe aujourd’hui de nombreuses façons de canaliser sa créativité. L’une d’entre elles est sans aucun doute la photographie et la vidéographie, des domaines dans lesquels l’innovation technologique et le flair artistique se mêlent. Honor, une marque mondiale de technologie bien connue qui tente de relancer ses produits depuis quelques années, en est bien consciente et lance, pour la deuxième année consécutive, les Honor Magic Moments Awards 2023.

Le concours Magic Moments Awards 2023 de Honor, qui a débuté le 1er juin et se termine le 1er septembre 2023, vise à servir de catalyseur au talent créatif de nombreuses personnes, en leur donnant l’occasion de raconter des histoires à travers l’objectif d’un smartphone.

Honor lance le deuxième concours Honor Magic Moments Awards 2023

Le projet Honor Magic Moments Awards a été créé avec l’ambition de valoriser l’art et les passions, en fournissant une plateforme pour mettre en valeur le flair créatif à travers la production de contenu photographique ou vidéo. Chaque participant est invité à exploiter la puissance et la polyvalence de ses appareils mobiles (quelle que soit la marque), transformant tout smartphone en un véritable outil de narration.

Le succès de l’initiative en 2022 est une indication du potentiel de cette édition : comme l’a communiqué l’entreprise, en seulement un mois, Honor a enregistré plus de 300 inscriptions, ce qui témoigne du grand attrait qu’il exerce sur le public, en particulier parmi les jeunes créatifs.

La conception du concours encourage la plus grande liberté d’expression, en donnant de l’espace à six catégories thématiques :

Sur la route : paysages naturels, de coutumes locales

Protection de la nature : environnement, naissances, espèces protégées, minorités, lieux secrets

Nous : émotions, souvenirs, portraits, photos de groupe

Sur le vif : photos volées de moments uniques

Votre histoire : série de 3 à 9 photos racontant une histoire (sociale, développement personnel, évènement)

Vidéo : montrer la beauté du monde qui nous entoure par le biais de courtes vidéos

Ces catégories offrent aux artistes et aux amateurs un large éventail d’opportunités de s’exprimer et de thèmes à traiter

L’engagement de Honor dans la promotion de la photographie et de la vidéographie est encore plus évident à la lumière du récent lancement du Honor Magic5 Pro, un smartphone haut de gamme qui, comme je l’ai souligné dans mon test, dispose d’un bloc photographique à la hauteur des meilleurs concurrents. La marque continue de jeter un pont entre la technologie et l’art, des domaines qui seront explorés plus avant par les participants au concours Honor Magic Moments Awards.

Prix et modalités de participation

Comme toute compétition qui se respecte, les Honor Magic Moments Awards 2023 décerneront des prix aux meilleurs talents créatifs sélectionnés.

Prix internationaux :

Prix France :

Pour participer, il suffit de télécharger votre œuvre créative sur la plateforme dédiée accessible depuis ce lien. Comme mentionné au début, le concours a déjà débuté, et se termine le 1er septembre 2023. Vous disposez donc d’une large fenêtre de temps pour capturer une photographie ou enregistrer une vidéo qui mérite d’être soumise.