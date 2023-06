La nouvelle plateforme sonore S3 Gen 2 de Qualcomm est là pour améliorer votre expérience de jeu

Qualcomm vient d’annoncer un tout nouveau produit et il ne s’agit pas d’un processeur de plus. Avant le Snapdragon Submit 2023, Qualcomm a présenté la nouvelle plateforme sonore S3 Gen 2, conçue pour rendre votre expérience de jeu plus fluide.

Cette nouvelle plateforme sonore est destinée à fonctionner avec le prochain chipset phare Snapdragon 8 Gen 3 et offre un certain nombre de fonctionnalités audio, comme une latence ultra-faible de 20 ms, pour n’en citer que quelques-unes.

La puce audio S3 Gen 2 est dotée de la technologie Snapdragon Sound pour une expérience de « streaming musical de qualité audiophile ». Elle est destinée aux dongles et aux adaptateurs qui transforment les téléviseurs, les ordinateurs portables et autres en « plateformes de diffusion ». Le chipset est capable de fournir un son sans perte jusqu’à 48 kHz, d’offrir une meilleure connectivité et bien plus encore.

Le chipset est idéal pour les jeux et prend en charge une latence ultra-faible de 20 ms avec la prise en charge de la spécification Bluetooth LE Audio (compatible avec la version 4.0 de Bluetooth). Le S3 Gen 2 est donc compatible avec Bluetooth Low Energy, Bluetooth Classic, Bluetooth Dual-mode et Google Fast Pair. Le chipset est doté d’une matrice Qualcomm cVc à 3 microphones avec aptX Adaptive Audio et SRAM externe pour une meilleure qualité audio pendant les jeux, les appels et les sessions audio.

En ce qui concerne les jeux, le S3 Gen 2 est optimisé pour les adaptateurs utilisés dans les sources audio. Par exemple, lorsqu’il est associé à des écouteurs et des casques basés sur les technologies Qualcomm S5 et S3 Gen 2, il devrait être en mesure d’offrir une connectivité solide et une adaptation dynamique de la latence en fonction de l’environnement RF externe. En gros, cela signifie que les joueurs pourront s’éloigner de leur console ou de leur PC tout en continuant à entendre le son de leurs jeux et à discuter sans interruption de l’audio.

Caractéristiques principales du Qualcomm S3 Gen 2

Sur le plan technique, sachez que la nouvelle plateforme audio est conçue selon un processus de fabrication 32 bits avec une vitesse d’horloge allant jusqu’à 80 MHz et un processeur programmable. L’architecture offre une ROM+RAM intégrée et une Flash Q-SPI externe pour le chipset avec une mémoire sur puce pour la mise en mémoire tampon audio. Elle intègre le DSP configurable Qualcomm Kalimba avec une vitesse d’horloge de 240 MHz, 1024 kB de RAM de données et 384 kB de RAM de programme.

Le système Qualcomm Adaptive Active Noise Cancellation est également pris en charge. Il s’adapte à la forme des écouteurs et à l’environnement afin d’éviter les bruits ambiants. Il offre également des fonctionnalités telles que la technologie aptX Voice, l’audio haute résolution 24bit/96 kHz, le canal vocal pour le chat en jeu et l’enregistrement stéréo.