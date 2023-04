Test du Honor Magic5 Pro : polyvalent, puissant et beau

Honor a dévoilé le Magic5 Pro à Barcelone lors du MWC 2023. Ce nouveau flagship a plus d’un tour dans son sac, et il arbore une nouvelle configuration de triple caméra de 50 mégapixels, un excellent et magnifique panneau LTPO OLED de 6,81 pouces, et il est équipé du dernier et plus puissant SoC Snapdragon 8 Gen 2. Il possède jusqu’à 12 Go de mémoire vive et jusqu’à 512 Go d’espace de stockage.

Le Magic5 Pro améliore son prédécesseur, le Magic4 Pro, dans presque tous les domaines possibles, même s’il présente quelques similitudes frappantes. Il a la même taille d’écran, un encombrement analogue, une configuration analogue pour le stockage et la mémoire, et une superbe caméra à l’arrière. Il y a beaucoup de choses à dire, alors commençons.

Le Honor Magic5 Pro est livré avec tout ce dont vous avez besoin à l’intérieur de la boîte traditionnelle. Il est livré avec tout ce que vous attendez de Honor, et je suis heureux de voir que la société livre toujours son appareil phare avec tous les accessoires indispensables pour configurer l’appareil.

Dans la boîte du Magic5 Pro, on retrouve :

Honor Magic5 Pro

Un étui en silicone transparent

Un adaptateur d’alimentation à charge rapide de 66 W

Un câble USB-A vers USB-C

Manuel d’utilisation

Une carte de garantie

Une broche d’éjection SIM

Honor Magic5 Pro : design

Le Honor Magic5 Pro est l’un des plus beaux smartphones de 2023. Il est magnifique et emprunte de nombreux éléments de design à son prédécesseur. Il n’a pas d’arêtes vives, et tous les côtés, à l’avant comme à l’arrière, sont incurvés pour s’adapter à la paume de votre main. L’appareil est donc confortable et élégant.

Cependant, je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que le panneau en verre dépoli était toujours extrêmement glissant. Sa surface texturée est très agréable au toucher et très esthétique, mais malheureusement, elle nécessite un étui si l’on veut l’utiliser d’une seule main.

En regardant de plus près le module de caméra, on découvre un grand îlot circulaire avec une légère courbure qui rend la transition transparente. Le module de l’appareil photo dépasse légèrement, mais je n’ai pas trouvé cela gênant car j’ai gardé le smartphone dans son étui. Heureusement, le téléphone ne vacille pas non plus sur la table et les côtés sont symétriques. Le design est unique et se démarque des autres appareils du marché, dont la plupart ont leur module caméra dans le coin supérieur gauche.

Les côtés sont plats, et Honor a arrondi les bords. Cela signifie que le Magic5 Pro peut tenir debout sur une surface plane et qu’il est bien équilibré lorsqu’on l’utilise au quotidien.

Les boutons de volume et les boutons d’alimentation sont placés sur le côté droit, et la tranche inférieure loge le plateau de la carte SIM, un microphone, un port USB-C et le haut-parleur. Il n’y a rien sur la gauche, et le haut ne contient qu’un haut-parleur supplémentaire, un microphone et un capteur IR.

Honor Magic5 Pro : écran

L’écran du Magic5 Pro est précis et époustouflant, que vous le regardiez dans une pièce noire ou à l’extérieur, en plein soleil. Le Magic5 Pro est équipé d’un écran LTPO OLED de 6,81 pouces. Sa luminosité maximale est de 1 800 nits, ce qui en fait un excellent appareil pour les utilisateurs en extérieur. Honor a également pris le temps de souligner le système de gradation PWC à 2 160 Hz du Magic5 Pro. L’écran est magnifique dans toutes les conditions d’éclairage, et je n’ai pas remarqué d’images fantômes ou d’artefacts pendant mon utilisation.

L’écran a toujours été réactif, grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz, et ses couleurs sont précises. Le Magic5 Pro prend en charge les espaces colorimétriques sRGB et DCI-P3 et offre un rendu exceptionnel.

J’ai joué à divers jeux, regardé des films et YouTube, navigué sur Internet pendant plusieurs heures, et le contenu était superbe. C’est un excellent appareil pour consommer des médias, et si vous cherchez un smartphone avec l’un des meilleurs écrans du marché, le Magic5 Pro pourrait bien être celui qu’il vous faut.

Honor Magic5 Pro : performances

Lorsqu’il s’agit de performances, nous attendons le meilleur de nos smartphones phares de nos jours, et le Honor Magic5 Pro est tenu de le faire avec son processeur Snapdragon 8 Gen 2. Lors de la présentation officielle, certains chiffres ont été avancés, faisant état d’une augmentation considérable des performances et de l’efficacité.

Une autre décision matérielle intéressante est l’architecture d’antenne autonome Wi-Fi et Bluetooth, dont Honor se targue d’être la première de l’industrie. Cette conception devrait augmenter les performances Wi-Fi jusqu’à 200 %, réduire la latence et permettre une connexion beaucoup plus stable par rapport aux antennes traditionnelles.

Le Magic5 Pro est doté de 12 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage, tous deux utilisant les technologies les plus récentes et les plus rapides du secteur : LPDDR5X pour la mémoire vive et UFS 4.0 pour la mémoire de stockage.

Dans la vraie vie, le smartphone s’est parfaitement bien comporté, aucun lag perçu que ce soit en multitâches, ou lors de jeux assez éprouvants.

Qualité audio et haptique

Le système de haut-parleurs stéréo du Honor Magic 5 Pro mérite quelques éloges, c’est l’un des plus forts que nous ayons jamais testé. Les haut-parleurs du haut et du bas produisent un son très puissant et percutant. Avec ce smartphone, vous n’aurez aucun problème à manquer des appels dans un environnement bruyant.

La qualité sonore globale est également assez impressionnante, car il n’y a pratiquement pas de distorsions à volume élevé. Certes, les basses fréquences ne sont pas aussi profondes ou détaillées qu’avec un haut-parleur Bluetooth dédié, mais le volume et les détails sont tout à fait à la hauteur.

Honor Magic5 Pro : logiciel

Le Honor Magic5 Pro est livré avec MagicOS 7.1, basé sur Android 13. Il offre la plupart des fonctionnalités que vous attendez et aimez dans Android, et Honor a également inclus certaines de ses propres fonctionnalités pour fournir un écosystème pour ses propres appareils. L’interface utilisateur est bien conçue, et il n’y a pas d’aspect caricatural. Elle est propre et minimale, et met l’accent sur la fonctionnalité et le minimalisme. Vous vous sentirez comme chez vous si vous avez utilisé un appareil Honor au cours des dernières années.

Je tiens également à souligner que Honor a l’intention d’améliorer ses logiciels, et la société a annoncé qu’elle mettait à jour sa politique, en commençant par le Magic5 Pro. La société a annoncé qu’elle fournirait trois ans de mises à jour de la version Android, et cinq ans de mises à jour de sécurité. Cela fait du Honor Magic5 Pro un appareil encore plus attrayant. Cependant, nous devrons attendre de voir à quelle vitesse Honor peut fournir ces mises à jour s’il veut rivaliser avec des entreprises comme Google et Samsung, qui font déjà un excellent travail pour maintenir leurs appareils phares à jour.

Dans l’ensemble, le Honor Magic5 Pro et le logiciel MagicOS 7.1 semblent excellents. Il dispose de toutes les fonctionnalités intégrées que vous attendez de Honor, et il y a quelques touches agréables qui vous permettent de gérer les tâches. Bien sûr, si vous n’êtes pas un grand fan de l’apparence, ou si vous recherchez encore plus de personnalisation, des lanceurs tiers vous permettront de prendre les choses en main.

Honor Magic5 Pro : caméras

Le Honor Magic5 Pro dispose d’une triple caméra au dos avec une caméra primaire de 50 mégapixels à ouverture f/1,6, une caméra ultra-large de 50 mégapixels f/2,0 et une caméra téléobjectif de 50 mégapixels f/3,0. La caméra principale est dotée d’un capteur de 1/1,12 pouce avec des pixels de 1,4 µm. La caméra principale et le téléobjectif sont dotés d’un système OIS et d’un capteur de profondeur ToF 3 D. La caméra frontale est quant à elle dotée d’un capteur de 12 mégapixels à ouverture f/2,4, avec un champ de vision de 100 degrés. Il est lui aussi doté d’un capteur de profondeur ToF 3D et d’un système biométrique qui permet de déverrouiller l’appareil par reconnaissance faciale.

J’ai fais quelques sorties avec le smartphone, et je peux dire que les résultats parlent d’eux-mêmes. Toutes les photos capturées sont nettes, avec beaucoup de détails, et même celles qui ont été prises en plein soleil sont magnifiques. La plage dynamique a toujours été équilibrée, et je n’ai pas constaté de bruit notable ni d’accentuation excessive de la netteté sur l’un des capteurs.

Cependant, j’ai remarqué que la fonction « AI » augmentait souvent les couleurs à des niveaux extrêmes, ce qui donnait aux images un aspect plus chaud. Les couchers de soleil paraissaient souvent plus jaunes et plus orangés qu’ils ne l’étaient dans la réalité. J’ai fini par désactiver cette fonction et j’ai utilisé l’appareil comme un smartphone point-and-shoot, de la même manière que la plupart des gens prennent des photos. Les résultats sont magnifiques, et je ne recommanderais d’activer cette fonction que pour des occasions spécifiques.

Le capteur photo ultra-large semble large, et l’algorithme de Honor fait un excellent travail d’équilibrage. Les côtés gauche et droit ne sont pas déformés et sont également corrigés efficacement. Les images sont très nettes, détaillées et le contraste est bien équilibré. Il n’y a pas de bruit et je suis impressionné par les résultats globaux de l’ultra-large.

Le capteur téléobjectif permet de zoomer par incréments de 0,1 x, avec des boutons pour zoomer rapidement jusqu’à 3,5 x et 10x. Il existe également des points dédiés 50x et 100x, mais il convient de noter qu’ils sont tous numériques. Le capteur est capable d’un zoom optique de 3,5 x, et Honor fait un travail impressionnant jusqu’à 10x. Les résultats sont, une fois de plus, stupéfiants. Toutes les images sont très détaillées et la plage dynamique est bien appliquée. Les photos sont nettes, les couleurs sont précises et je n’ai pas vu beaucoup de bruit, même en basse lumière.

Les selfies sont également excellents, avec beaucoup de détails et une bonne plage dynamique.

Dans l’ensemble, le Honor Magic5 Pro est un excellent appareil photo compact doté d’un système d’appareil photo polyvalent et de capacités de zoom impressionnantes. L’appareil photo fonctionne bien sur tous les capteurs, avec beaucoup de netteté, de détails et de production de couleurs. Si vous êtes à la recherche de l’un des meilleurs smartphones avec appareil photo en 2023, le HONOR Magic5 Pro est une recommandation facile. Il cloue l’essentiel et vous offre beaucoup plus d’options que d’autres appareils de la même catégorie. Le Magic5 Pro est facilement mon smartphone préféré pour la photographie mobile.

Honor Magic5 Pro : autonomie

Le Honor Magic5 Pro a reçu une petite augmentation de la capacité de la batterie par rapport au Magic4 Pro. Il dispose d’une batterie d’une capacité de 5 100 mAh, contre 4 600 mAh pour le Magic4 Pro de l’année dernière. Il s’agit d’une amélioration notable et d’un changement bienvenu. Cependant, l’appareil a également été déclassé au niveau des changements. Il prend en charge une charge filaire de 66 W et une charge sans fil de 50 W, contre une charge filaire et sans fil de 100 W pour le Magic4 Pro.

Cependant, ne vous laissez pas tromper par les chiffres. Bien que le taux de charge filaire soit effectivement plus lent, une charge complète est toujours possible en moins d’une heure. J’ai pu recharger complètement l’appareil en 50 minutes environ sans problème.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, j’ai pu passer une journée entière en utilisant l’appareil comme je le ferais normalement. J’ai navigué sur le Web, utilisé quelques réseaux sociaux et joué à plusieurs jeux. J’ai pris quelques photos et j’ai utilisé le GPS pour me déplacer. J’ai souvent terminé la journée avec 40 à 50 % de charge restante, et une recharge rapide de 20 à 30 minutes a presque toujours été suffisante pour permettre à l’appareil de continuer à fonctionner le lendemain, avec beaucoup de jus restant pour d’autres activités.

Honor Magic5 Pro : verdict

Le Honor Magic4 Pro était déjà un excellent smartphone avec très peu de défauts, et il semble que Honor ait réussi à se surpasser et à développer la nouvelle génération en mettant encore plus l’accent sur la photographie, la batterie et les performances. En conséquence, je peux dire en toute confiance que le Honor Magic5 Pro est l’un des meilleurs smartphones polyvalents de 2023.

Le smartphone est magnifique sous tous les angles, et bien que l’écran incurvé ne plaise pas à tout le monde, on peut dire qu’il est magnifique. Il y a beaucoup de puissance sous le capot, grâce au chipset Snapdragon 8 Gen 2. La mémoire et l’espace de stockage sont suffisants pour stocker vos photos, vos jeux et applications gourmands en ressources graphiques, ainsi que vos vidéos et votre musique.

Le Magic5 Pro facilite la consommation de contenu grâce à son grand écran lumineux aux couleurs précises. Regarder des films et des vidéos n’a jamais été aussi immersif sur un appareil mobile que sur le Magic5 Pro. Les haut-parleurs sont excellents, le moteur de vibration est parfait et la batterie peut durer plus d’une journée avec une seule charge. Le Magic5 Pro dispose également d’un système de charge rapide filaire de 66 W et d’un système de charge rapide sans fil de 50 W, avec la possibilité de recharger d’autres appareils et accessoires sans fil.

Il n’y a pas grand-chose à redire, et si vous êtes un fan du design et de l’interface utilisateur de Honor, vous vous sentirez comme chez vous. Le Magic5 Pro fait également partie des quelques appareils phares qui continueront à recevoir des mises à jour du système d’exploitation pendant trois ans et des correctifs de sécurité pendant cinq ans, à l’instar d’autres smartphones concurrents de Samsung, OPPO, OnePlus et Google.

Voici les différentes offres :