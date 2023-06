La Pixel Tablet n’a pas de Pixel Pen, mais il pourrait voir le jour

by

La tablette Pixel Tablet de Google manquait ostensiblement d’accessoires lors de son lancement, mais un nouveau rapport affirme qu’elle pourrait bientôt avoir son propre stylet et son propre clavier.

Bien que la Pixel Tablet ait été récemment saluée pour être l’un des appareils les plus en vue à soutenir l’initiative Universal Stylus, son seul accessoire annoncé au lancement était son Speaker Dock plutôt impressionnant.

Cependant, Android Authority pense que cela pourrait être sur le point de changer. La première preuve est apparue dans les tweets de Wojciechowska le mois dernier, indiquant simplement « Stylus for Pixel Tablet » et « Keyboard for Pixel Tablet », bien que cela n’ait pas donné beaucoup d’éléments sur lesquels s’appuyer.

Cependant, il y a maintenant d’autres preuves que les accessoires sont réels et potentiellement à venir — et cela vient de Google elle-même.

Android Authority rapporte que le développeur Pratyush a découvert des indices dans la dernière version de l’application Pixel Retail Demo, à savoir des chaînes de code qui font référence à un « Keyboard for Pixel Tablet » et un « Stylus for Pixel Tablet ».

Google n’a pas encore annoncé un tel stylet ou accessoire de clavier, évidemment, mais ce ne serait pas une surprise s’il le faisait. Sa dernière tablette, la Pixel Slate, prenait en charge les deux.

Atteindre un nouveau public ?

Je finalise actuellement la Pixel Tablet, mais je peux d’ores et déjà conclure qu’il s’agit d’une tablette idéale pour la maison, bien qu’un peu dépourvue d’ambition. Un clavier apporterait un peu plus d’élan, même s’il est vrai que rien n’est impossible dès maintenant.

Un stylet, par contre ? Voilà qui pourrait ouvrir la tablette Pixel à un tout nouveau public d’artistes. En plus du rapport ci-dessus, je dois noter que Google mentionne la prise en charge de l’Universal Stylus Initiative dans la fiche technique de la tablette Google, ce qui est confirmé par le dernier communiqué de presse envoyé par courriel de l’initiative USI.