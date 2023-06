iOS 17 prendra en charge les Clés d’accès (Passkeys) d’Apple dès son lancement

À partir d’iOS 17, d’iPadOS 17 et de macOS Sonoma, Apple commencera à attribuer automatiquement aux détenteurs d’un Apple ID leur propre Clé d’accès (Passkey).

Si vous n’êtes pas familier avec ce concept, sachez que les Clés d’accès (Passkeys) constituent un nouveau moyen, plus pratique, de se connecter à des comptes personnels. Au lieu d’avoir à retenir un nom d’utilisateur et un mot de passe, vous pouvez saisir un simple code PIN ou utiliser une sorte de connexion biométrique — qu’il s’agisse d’une empreinte digitale ou de la reconnaissance faciale.

À l’avenir, vous n’aurez plus à saisir l’intégralité de vos identifiants Apple ID lorsque vous tenterez de vous connecter à un site Web Apple. Il vous suffira d’entrer votre mot de passe. En fait, si vous vous rendez sur le site Web d’Apple et essayez de vous connecter, vous devriez voir une option pour la méthode de connexion alternative, comme le souligne MacRumors.

As of this morning, it looks like you can now use Passkeys to sign in to https://t.co/vugFzZAxv4, requires iOS 17 though. pic.twitter.com/WDJ83zx7TK

— Aaron (@aaronp613) June 20, 2023