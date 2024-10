Instagram lance une nouvelle fonctionnalité baptisée « Bonnes pratiques » pour guider les créateurs de contenu, les entreprises et les autres utilisateurs sur la manière optimale de publier sur la plateforme.

Accessible via le tableau de bord professionnel des comptes professionnels, cette fonctionnalité se présente comme un outil éducatif pour aider les créateurs à produire du contenu engageant. Elle propose des conseils pour la création, le partage et la monétisation des photos et vidéos.

Si certains conseils sont assez généraux, comme « suivre la croissance des abonnés à long terme » ou « publier plus régulièrement », d’autres sont plus spécifiques et révèlent les priorités d’Instagram. Par exemple, un conseil indique que les Reels de plus de 90 secondes ne seront pas recommandés aux nouveaux utilisateurs, limitant ainsi leur visibilité.

Cette importance accordée aux contenus courts est cohérente avec les précédentes déclarations d’Adam Mosseri, le responsable d’Instagram.

Un outil éducatif ou une pression accrue sur les créateurs d’Instagram ?

Si cette nouvelle fonctionnalité peut aider les créateurs à mieux comprendre les mécanismes de la plateforme et à optimiser leur contenu, elle peut également être perçue comme une pression supplémentaire pour se conformer aux exigences d’Instagram.

Cet été, Instagram a annoncé que le nombre de vues était désormais la principale mesure d’évaluation de la performance du contenu. La fréquence à laquelle le contenu est partagé par les utilisateurs est également un facteur clé du classement.

Avec « Bonnes pratiques », Instagram clarifie ses attentes et guide les utilisateurs vers une utilisation optimale de la plateforme, tout en réaffirmant sa volonté de privilégier les contenus courts et engageants.