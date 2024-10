X : Fini le gras et l’italique, Elon Musk simplifie l’affichage des publications

Propriétaire de X et entrepreneur technologique, Elon Musk a mis un terme à l’utilisation du texte en gras et d’autres formes de mise en forme sur les timelines de X en raison de leur « utilisation abusive à des fins d’engagement ».

Elon Musk s’est rendu sur sa plateforme pour faire une mise à jour mardi : « En raison de l’utilisation immédiate et excessive de la police en gras sur X, elle sera retirée de la timeline principale. Vous devrez cliquer sur les détails du message pour voir ce qui est en gras. Mes yeux saignent ».

Il a ensuite poursuivi son post original en écrivant : « Il en va de même pour les italiques et tout autre formatage. Ils sont utilisés de manière abusive pour la promotion de l’engagement ».

Cela signifie que l’écriture et la police standard seront visibles sur les timelines des utilisateurs, mais que ceux-ci pourront cliquer pour voir plus de détails s’ils le souhaitent.

Ce changement intervient un peu plus d’un an après la première modification des posts. C’est en avril 2023, un peu moins d’un an après la prise de contrôle de Twitter/X par Elon, que le compte X Write a déclaré : « Nous améliorons l’expérience d’écriture et de lecture sur Twitter ! ». « À partir d’aujourd’hui, Twitter prend en charge les Tweets d’une longueur maximale de 10 000 caractères, avec un formatage du texte en gras et en italique… ». À l’époque, plusieurs personnes ont réagi en demandant pourquoi ces fonctionnalités seraient utilisées.

Elon Musk continue de s’exprimer sur X contre l’engagement farming

Elon Musk a déjà tenté de réprimer l’engagement farming par le passé. Cette pratique d’engagement consiste pour un utilisateur à obtenir plus d’interactions sur une plateforme afin de faire progresser son compte ou ses liens. L’une des techniques les plus populaires est ce que l’on appelle le « rage-baiting » ou le « click-bait ».

Aucune plateforme n’a été épargnée, mais c’est en avril 2024 que Musk a déclaré : « Tout compte pratiquant l’engagement farming sera suspendu et remonté à la source ».