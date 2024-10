Accueil » Chromebooks Plus : Google révolutionne la lecture et l’écriture avec l’IA

Google annonce l’arrivée de « Aidez-moi à lire », une nouvelle fonctionnalité de synthèse de texte pour les Chromebooks Plus.

Grâce à cette innovation, les utilisateurs pourront résumer instantanément des textes longs d’un simple clic droit, qu’il s’agisse de fichiers PDF, de documents ou de pages Web.

« Aidez-moi à lire » utilise les modèles Gemini, exécutés localement sur l’appareil, pour analyser et résumer les textes. Cette fonctionnalité diffère du mode Lecteur de Chrome et s’apparente davantage à la barre latérale Copilot de Microsoft Edge, capable d’accéder au contenu de la page ouverte.

En plus de résumer les textes, « Aidez-moi à lire » permet de poser des questions complémentaires pour approfondir sa compréhension du sujet. Google prévoit d’ajouter en 2025 la possibilité de surligner des phrases ou des paragraphes spécifiques pour obtenir des éclaircissements supplémentaires.

Aidez-moi à écrire : l’IA pour la création de contenu

Une autre fonctionnalité d’IA, « Aidez-moi à écrire », sera également disponible sur les Chromebooks Plus. Elle permettra de générer du texte à partir de prompts, d’ajuster le ton de l’écriture et bien plus encore.

« Aidez-moi à écrire » sera accessible via le raccourci clavier « Touche Lanceur + F », qui donne également accès à d’autres fonctionnalités comme les emojis, les GIFs, la liste des sites Web récents, la recherche Google Drive, la conversion d’unités, les calculs, etc.

Des Chromebooks Plus toujours plus intelligents

Les Chromebooks Plus intègrent désormais le chatbot Gemini et d’autres fonctionnalités d’IA, telles que la traduction en direct (« Traduction en direct ») pour générer des sous-titres en temps réel pour tout contenu audio, y compris Google Meet, Zoom, les livestreams YouTube et les vidéos personnelles.

L’application Google Enregistreur, bien connue sur Android, fait également son apparition sur les Chromebooks Plus. Elle permet d’enregistrer des cours, des idées et des notes sur votre ordinateur portable, avec transcription automatique et identification des intervenants.

Ces fonctionnalités d’IA seront déployées via des mises à jour automatiques en octobre, enrichissant l’expérience utilisateur des Chromebooks Plus et renforçant leur positionnement comme des outils de productivité et de créativité puissants.