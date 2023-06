Les coloris et les fonds d’écran des Google Pixel 8 et 8 Pro font surface

Le fond d’écran Réglisse du Pixel 8 a une teinte violette inattendue, et le fond d’écran Pivoine penche plus vers le jaune/orange que vers le rose. Chaque fond d’écran est disponible dans des thèmes sombres et clairs, ce qui a un impact sur l’apparence générale.

En outre, le Pixel 8 sera disponible en Haze (bleu clair) et Peony (jaune/orange), tandis que le Pixel 8 Pro proposera Porcelain (blanc/beige) et Sky (bleu).

Notamment, la gamme Pixel 8 introduit quatre options de couleurs , par rapport aux trois couleurs proposées dans l’actuelle série Pixel 7. Les Pixel 8 et 8 Pro devraient être disponibles en Charbon (noir) et Jade (vert).