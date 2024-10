iPhone SE 2025 : Un nouveau design, l’IA embarquée, mais un prix en hausse ?

Selon Mark Gurman de Bloomberg, un iPhone SE ressemblant à s’y méprendre à n’importe quel autre iPhone moderne, hors budget, est apparemment prévu pour le début de l’année prochaine.

En effet, l’iPhone SE s’apprête enfin à faire peau neuve, adoptant un design plus moderne, même s’il s’inspire d’un modèle phare d’il y a deux générations. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le prochain iPhone SE pourrait arriver début 2025 avec un design similaire à celui de l’iPhone 14, incluant la fameuse encoche.

Ce changement de design marquerait la fin du bouton Home physique avec capteur Touch ID intégré sur les smartphones Apple. Les deux précédents modèles d’iPhone SE avaient conservé le design de l’iPhone 8, mais cette nouvelle version devrait adopter un écran plus grand, occupant davantage la face avant de l’appareil.

Des améliorations bienvenues pour l’iPhone SE 2025

Si l’encoche en forme de bateau de l’iPhone 14 n’est pas la plus esthétique, elle permettra néanmoins d’intégrer un écran plus grand, probablement un écran LCD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. On peut également s’attendre à une batterie plus grande et à la prise en charge de MagSafe.

L’un des aspects les plus intéressants du prochain iPhone SE pourrait être la prise en charge d’Apple Intelligence, l’ensemble de fonctionnalités d’IA générative d’Apple, incluant une version améliorée de Siri, une intégration plus poussée des applications et l’assistance de ChatGPT.

Le fait que les nouveaux modèles iPhone SE puissent prendre en charge l’Apple Intelligence en dit long sur leurs performances — il faut beaucoup de mémoire vive pour faire fonctionner les fonctions d’IA locales, par exemple.

Un prix en hausse ?

Pour supporter ces nouvelles fonctionnalités, l’iPhone SE 2025 devrait embarquer la dernière puce A18 d’Apple. L’intégration de cette puce et d’un design plus coûteux laisse présager une augmentation du prix de vente.

Après la « taxe 5G » appliquée à l’actuel iPhone SE, vendu à 429 $, il faudra peut-être se préparer à une « taxe IA » l’année prochaine, étant donné le coût plus élevé des puces et des serveurs nécessaires pour l’IA générative.

Un choix stratégique pour les utilisateurs pragmatiques

Malgré cette probable augmentation de prix, le prochain iPhone SE s’annonce comme une mise à jour intéressante, notamment pour ceux qui recherchent un téléphone performant et fiable, sans les fioritures des modèles haut de gamme, à un prix abordable..

Le rapport de Bloomberg mentionne également l’arrivée de nouveaux iPad en 2025, ainsi qu’une nouvelle version du Magic Keyboard pour l’iPad Air, disponible en formats 11 pouces et 13 pouces.

Enfin, selon Gurman, avant la fin de l’année, Apple sortira de nouveaux ordinateurs équipés de M4 : un Mac Mini plus petit, de nouveaux MacBook Pro. et des iMac. Il estime qu’une mise à jour de l’iPad Mini est également possible.