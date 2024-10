Office 2024 : une alternative à Microsoft 365 pour les adeptes du paiement unique

Microsoft lance Office 2024, une nouvelle version autonome de sa suite bureautique phare. Disponible à l’achat dès aujourd’hui, cette version offre une alternative aux abonnements Microsoft 365 pour ceux qui préfèrent un paiement unique.

Microsoft propose deux éditions d’Office 2024 :

Office Famille 2024 : inclut les applications de bureau Word, Excel, PowerPoint et OneNote, avec une licence pour une installation sur un PC ou un Mac.

Microsoft Office Famille et Petite Entreprise 2024 : ajoute l’application Outlook à l’édition Famille et permet une utilisation commerciale des applications.

Des nouveautés et des améliorations dans Office 2024

Comparée à la précédente version, Office 2021, cette nouvelle version intègre la plupart des fonctionnalités déployées pour les abonnés Microsoft 365 ces dernières années. L’interface a été modernisée, avec un design inspiré de Fluent Design sur Windows et une nouvelle palette de couleurs sur Mac et Windows.

Microsoft a également ajouté des améliorations axées sur l’accessibilité pour aider les utilisateurs d’Office à trouver de potentiels problèmes d’accessibilité dans les documents, les diaporamas, les classeurs et les mails.

Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote et Word bénéficient également de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations de performances.

Un choix qui peut s’avérer coûteux

Il est important de noter que l’application Outlook n’est pas incluse dans l’édition Famille 2024, mais uniquement dans le pack Famille et Petite Entreprise 2024, plus cher. De plus, la version classique d’Outlook pour Windows est progressivement remplacée par la nouvelle version Web, qui représente une régression significative sur plusieurs points.

Microsoft 365 reste l’option la plus avantageuse

L’abonnement Microsoft 365, à partir de 69 euros par an pour un utilisateur unique, offre un meilleur rapport qualité-prix pour la plupart des utilisateurs. Il inclut l’accès aux applications de bureau, toutes les fonctionnalités des applications Web et mobiles, l’utilisation sur plusieurs appareils et 1 To de stockage cloud avec OneDrive.

Malgré les avantages de Microsoft 365, il est appréciable que Microsoft continue de proposer une version autonome d’Office pour ceux qui préfèrent un paiement unique.

Prix et disponibilité

Office Famille 2024 est disponible au prix de 149 euros et Office Famille et Petite Entreprise 2024 au prix de 299 euros. Les deux éditions peuvent être achetées sur la boutique en ligne de Microsoft et seront bientôt disponibles chez d’autres revendeurs.