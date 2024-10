Moto G75 : le smartphone 5G robuste et élégant qui défie la concurrence

Motorola continue d’étoffer sa gamme Moto G avec le lancement du nouveau Moto G75, un smartphone 5G de 6,78 pouces qui se positionne comme une alternative plus abordable au Moto G85, tout en améliorant considérablement les spécifications du Moto G73 de l’année dernière. Le Moto G75 sera commercialisé en Europe au prix de 299 €.

Pour ce prix, le Moto G75 offre des caractéristiques impressionnantes, à commencer par un puissant processeur Snapdragon 6 Gen 3. Ce tout nouveau chipset de Qualcomm, dévoilé discrètement il y a un mois, surpasse même légèrement le Snapdragon 6s Gen 3 du Moto G85.

Une robustesse à toute épreuve

Le Moto G75 est le premier smartphone au monde annoncé avec ce nouveau processeur Qualcomm, et surtout, le premier modèle de la série Moto G à bénéficier d’une durabilité de « qualité militaire » et d’une certification IP68 pour une résistance optimale à l’eau et à la poussière.

Bien que Motorola ne le qualifie pas explicitement de téléphone robuste, sa certification MIL-STD-810H garantit une résistance aux conditions météorologiques extrêmes, aux températures élevées et basses, aux changements de pression et aux chutes jusqu’à 1,2 mètre de hauteur.

Le Moto G75 est doté d’un écran LCD de 6,78 pouces avec une résolution full HD+ (2388 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il offre également 256 Go de stockage, 8 Go de RAM (extensible jusqu’à 16 Go avec RAM Boost) et une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge filaire TurboPower 30 W et la charge sans fil 15 W.

Un appareil photo polyvalent

Côté photo, le Moto G75 propose un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur Sony Lytia 600, une stabilisation optique de l’image (OIS) et la technologie Quad Pixel, ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, on retrouve une caméra frontale de 16 mégapixels.

Le Moto G75 fonctionne sous Android 14 et bénéficie de la garantie de cinq mises à jour du système d’exploitation et de 6 ans de mises à jour de sécurité. Il est également équipé de haut-parleurs stéréo avec prise en charge de Dolby Atmos et Hi-Res Audio.

Le Moto G75 est disponible en trois coloris : Gris anthracite (finition mate), Bleu océan et Vert de gris (cuir vegan). Ses dimensions sont de 166,09 x 77,24 x 8,34 mm pour la version mate et 166,09 x 77,24 x 8,44 mm pour la version en cuir vegan. Son poids est de 205 g pour la version mate et 208 g pour la version en cuir vegan.

Un excellent rapport qualité-prix

Le Moto G75 offre un excellent rapport qualité-prix avec son écran fluide, son stockage généreux, sa charge rapide, sa robustesse et son support logiciel étendu. Bien que son écran LCD ne soit pas aussi sophistiqué que l’écran OLED « Endless Edge » du Moto G85, et que son design soit légèrement plus épais que certains concurrents, le Moto G75 se distingue par sa robustesse et son élégance, notamment grâce à sa version en cuir vegan.

Avec le Moto G75, Motorola propose un smartphone 5G robuste, performant et abordable, qui devrait séduire les utilisateurs en quête d’un appareil fiable et polyvalent.