Le démontage du MacBook Air 15 pouces d’Apple est un véritable défi selon iFixit

Le dernier ordinateur d’Apple, le MacBook Air, est maintenant un appareil glorifié avec un écran de 15 pouces, et c’est la première fois que l’ordinateur portable léger reçoit un châssis plus grand, qui a récemment fait l’objet d’un démontage. La célèbre société iFixit a ouvert le dernier ordinateur du célèbre géant de Cupertino et ce qu’elle a trouvé à l’intérieur était identique à la variante 13 pouces.

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il y avait à l’intérieur de votre téléphone, de votre ordinateur ou de votre tablette ? Si c’est le cas, vous n’êtes pas le seul. De nombreuses personnes sont curieuses de connaître le fonctionnement interne de leurs appareils, mais n’ont pas les outils ou le savoir-faire nécessaires pour les ouvrir et y jeter un coup d’œil. C’est là qu’intervient iFixit, un site Web et une communauté en ligne qui proposent des guides de réparation, des pièces détachées et des outils pour un large éventail d’appareils.

Le seul changement notable est la batterie plus grande installée sur l’ordinateur portable plus grand, mais il s’agit du même appareil que le MacBook Air de 13 pouces qui est également équipé de la puce M2. L’un des changements les plus notables concerne la batterie, Apple ayant eu plus de marge de manœuvre pour intégrer une cellule d’alimentation plus grande qui offre plus de temps d’utilisation aux utilisateurs.

Dans ses commentaires sur le nouvel ordinateur, iFixit décrit le processus d’ouverture du MacBook Air de 15 pouces comme étant « misérable » et un « labyrinthe », en ce qui concerne l’accessibilité des réparations. Le site iFixit avait pourtant affirmé dans une vidéo qu’Apple avait rendu le MacBook Air M2 de 13 pouces plus facile à démonter que les versions antérieures.

Selon le rapport de 9to5Mac, la dernière vidéo de démontage affirme que le MacBook Air 15 pouces n’a pas beaucoup changé par rapport au MacBook Air 13 pouces M2 de l’année dernière. Bien que la batterie soit plus volumineuse et constitue le changement le plus notable de cet appareil, il n’y a pas eu de changements significatifs entre la précédente version et celle-ci.

Pas trop évolutif

Selon la vidéo iFixit, la seule différence notable étant la présence de deux haut-parleurs supplémentaires. Le démontage révèle que l’ordinateur portable est équipé d’une seule puce NAND de 256 Go pour le modèle de base, ce qui peut entraîner des vitesses de lecture et d’écriture plus lentes pour les SSD par rapport aux modèles de 512 Go, 1 To ou 2 To. La mémoire vive et le stockage ne sont pas non plus évolutifs pour l’utilisateur, ce qui est conforme aux autres ordinateurs portables d’Apple.

Malheureusement, même si la carte mère des ordinateurs Apple ressemble à une œuvre d’art lorsqu’on les ouvre, il n’y a pas grand-chose à voir. L’entreprise fait l’objet de sérieuses critiques, notamment en ce qui concerne les possibilités de mise à niveau et de réparation, et les utilisateurs doivent payer des frais assez élevés en cas de dysfonctionnement. Malgré le manque d’évolutivité, le MacBook Air 15 pouces reste un ordinateur portable puissant au design soigné.