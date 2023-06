Google Domains ferme ses portes et ses actifs sont vendus à Squarespace

Anthony Casalena, PDG de Squarespace, a déclaré que l’entreprise était fière et enthousiaste d’avoir été choisie par Google : « Les domaines sont un élément essentiel de l’infrastructure Web et une composante essentielle de la présence en ligne de toute entreprise ».

En outre, les clients qui prévoient de s’abonner à la plateforme d’entreprise Workspace de Google et qui souhaitent acheter facilement un domaine dans le cadre de ce processus, l’enregistreront désormais par défaut par l’intermédiaire de Squarespace. Mais si le client souhaite acheter le domaine ailleurs, il peut le faire et le relier ultérieurement à Workspace.

Dans un communiqué, Matt Madrigal, vice-président et directeur général de la division Merchant Shopping de Google, a déclaré : « Notre priorité est d’assurer une transition en douceur pour nos clients au cours des prochains mois, avec l’aide de l’équipe de Google Domains ». Les deux entreprises espèrent que la transaction aura été finalisée au troisième trimestre 2023 , sous réserve de certaines approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.

Google Domains a été un endroit rapide et facile pour acheter un point com (ou point net, ou point studio, même) pour votre entreprise ! Mais, Google a annoncé qu’elle mettait fin à son activité de registre de domaines , lancée il y a près de dix ans, afin de « mieux cibler son action » à une époque où toutes les entreprises du monde sont contraintes de revoir leurs finances et leurs activités.