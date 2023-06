Les images promotionnelles des Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Watch 6 et Tab S9 font surface

D’autres images montrent la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic dans différentes poses, tandis qu’une autre image montre le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 côte à côte.

Dans une autre image, le Galaxy Z Flip 5 est montré bien rangé dans la poche d’une veste, avec l’écran volontairement laissé en couleur alors que le reste de l’image est en noir et blanc. Cette image met l’accent sur l’écran plus grand qui, selon les rumeurs, devrait être intégré au Z Flip 5, mesurant 3,4 pouces par rapport aux 1,9 pouce de son prédécesseur. En outre, le dernier modèle Z Flip devrait être doté d’une charnière améliorée, éliminant tout espace lorsque le téléphone est plié.