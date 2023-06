Microsoft rend le chatbot Bing AI plus facile à utiliser dans Windows 11

Lorsque Copilot débarquera dans Windows 11 (les tests devraient débuter plus tard en juin), il est facile d’imaginer que cette infusion d’IA s’accompagnera également d’un plus grand nombre de commandes vocales.

Cette fonctionnalité étant déjà présente sur les téléphones mobiles, ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle ne soit portée à la connaissance des utilisateurs d’ordinateurs de bureau. D’une manière plus générale, la voix est un domaine sur lequel Microsoft s’est considérablement concentrée — en témoignent les progrès rapides réalisés récemment avec Voice Access dans Windows 11 (et la dictée en ligne dans Microsoft Word, d’ailleurs).

Il s’agit d’une fonctionnalité importante pour l’IA de Bing, car elle permet aux sessions avec le chatbot de ressembler à un échange plus naturel : vous parlez et l’IA vous répond avec sa voix. En d’autres termes, il s’agit davantage d’une conversation que d’une expérience analogue à celle d’un moteur de recherche, ce qui est l’objectif global de Microsoft.

À ce stade, le nombre de langues prises en charge pour la saisie vocale est limité. Il s’agit de l’anglais, du français, de l’allemand, du japonais et de l’espagnol. Nous pouvons sans doute nous attendre à ce que d’autres langues soient prises en charge à l’avenir, au fur et à mesure que Microsoft développera cette fonctionnalité.