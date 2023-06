5 meilleures alternatives à Twitter à utiliser en 2023

Depuis que le milliardaire Elon Musk a pris les rênes de Twitter, la plateforme de microblogging a connu une série d’événements étranges, qui ont entraîné une perte de confiance de la part des utilisateurs.

Du fiasco de la coche bleue à la réintégration de personnalités controversées comme Donald Trump, l’application à l’oiseau bleu a sombré dans un chaos absolu. Alors que le site est en train de se stabiliser, de nombreux utilisateurs ont déjà commencé à chercher des applications alternatives à Twitter.

Si vous faites partie de ceux qui ont décidé d’abandonner le navire en perdition qu’est Twitter, j’ai compilé une liste des 5 meilleures alternatives à Twitter que vous pourrez utiliser en 2023. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir quelques applications analogues à Twitter et dotées de fonctionnalités analogues.

1. BlueSky

BlueSky, l’une des alternatives à Twitter les plus populaires, fait les gros titres sur Internet ces jours-ci. Bien qu’elle soit en phase bêta au moment de la rédaction de cet article, la plateforme a déjà rassemblé plus de 100 000 utilisateurs et les applications BlueSky ont été téléchargées plus de 375 000 fois. Il s’agit d’un réseau social décentralisé conceptualisé par l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, et construit sur le modèle de Twitter. Vous comprenez pourquoi le monde entier en raffole ?

Doté d’une interface utilisateur analogue à celle de Twitter, BlueSky repose sur le protocole AT, qui est un protocole fédéré. Il emprunte quelques fonctionnalités à Twitter, notamment son fil d’actualité, ses posts, ses likes, ses listes de blocage, une option de mise en sourdine, etc. Tous les messages, les mentions « J’aime » et les blocages sont publics sur BlueSky, car la plateforme vise à rendre les interactions sociales disponibles sur toutes les plateformes pour tout le monde.

Si vous avez déjà utilisé Mastodon, une autre alternative à Twitter que j’ai listée ci-dessous, vous n’aurez pas besoin de beaucoup de temps pour vous familiariser avec BlueSky, car les deux sont basés sur une idée analogue. BlueSky est toutefois plus intuitif et plus attrayant. Pour l’instant, il n’est pas possible d’accéder à BlueSky à moins d’avoir un code d’invitation. Vous pouvez également vous inscrire sur la liste d’attente et attendre votre tour.

Avantages Inconvénients

Plateforme décentralisée Encore en phase bêta

Se rapproche le plus de Twitter par sa forme et sa fonction

Plateforme décentralisée

2. Mastodon

Ensuite, nous avons Mastodon, qui est considéré comme l’une des alternatives à Twitter les plus favorables à ce jour. Précisons d’emblée que Mastodon n’est pas un réseau social. Il s’agit en fait d’une plateforme open source décentralisée qui vous permet de créer et de gérer vos propres sites Web, appelés « Instances ».

Pour faciliter la compréhension, il s’agit d’une collection de sites Web qui sont régis par leurs propres règles et qui peuvent interagir les uns avec les autres. Ce qui rend Mastodon intéressant pour les utilisateurs, ce sont plusieurs fonctionnalités analogues à celles de Twitter. Vous disposez de tweets (appelés toots sur Mastodon), de réponses, de signets, de hashtags, de retweets, et bien plus encore. En ce qui concerne les fonctionnalités qui vous manqueront sur Mastodon si vous migrez depuis Twitter, vous n’aurez pas accès aux tweets de citation, aux messages directs et à l’ajout de comptes non suivis à la liste.

Attention, le processus d’intégration sur Mastodon est assez intimidant, mais une fois que vous l’aurez passé, les choses deviendront passionnantes. Avec plus de 1,5 million d’utilisateurs actifs et des applications disponibles pour iOS et Android, Mastodon est l’alternative parfaite à Twitter. Si vous aimez l’idée générale de Mastodon, il y a d’autres serveurs Fediverse comme Pleroma, Diaspora, et Misskey (visite) que vous pouvez aussi essayer.

Avantages Inconvénients

Entièrement décentralisé Processus de mise en place complexe

Niveau élevé de modération du contenu L’interface n’est pas très conviviale

Pas de publicité/contenu sponsorisé

3. Post

Soyons honnêtes, Twitter n’est pas la plateforme de microblogging la plus esthétique avec son interface encombrée. C’est là que Post intervient. Développé par l’ancien PDG de Waze, Noam Bardin, Post est une alternative assez réaliste à Twitter, avec une interface utilisateur minimaliste, mais attrayante.

Conçue pour les journalistes et les lecteurs de nouvelles, Post offre des fonctionnalités telles que la publication de contenu sans limite de mots, le commentaire, la réaction, le retweet et le pourboire aux utilisateurs. Il convient de noter que Post n’est pas aussi riche en fonctionnalités que Twitter, certaines d’entre elles n’étant pas encore disponibles. Cependant, il s’agit toujours d’une excellente plateforme de réseaux sociaux, même si elle s’adresse à un public de niche.

De plus, Post a sa propre politique de modération avec des actions strictes pour l’intimidation, le harcèlement, les fausses nouvelles et la promotion de discours haineux. Mais il n’y a pas d’application disponible pour les utilisateurs iOS et Android, car cette alternative à Twitter n’est accessible que par un navigateur Web.

Avantages Inconvénients

Belle interface utilisateur Mieux adaptée aux journalistes

Pas de limite de mots Pas d’application Android ou iOS

4. Reddit

Reddit n’a plus besoin d’être présenté lorsqu’il s’agit d’applications de réseaux sociaux. Plus un forum communautaire qu’une plateforme de réseaux sociaux, Reddit a le potentiel d’absorber les utilisateurs de Twitter en fuite. Avec plus de 50 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, Reddit vous permet de publier des mises à jour textuelles, des images, des vidéos et des liens.

Les micro-communautés connues sous le nom de « subreddits » constituent le cœur de Reddit, et vous pouvez rejoindre des milliers de « subreddits » en fonction de vos centres d’intérêt. La modération du contenu est l’un des meilleurs aspects de Reddit, car les modérateurs et les utilisateurs ont la possibilité d’attribuer des votes positifs ou négatifs aux messages afin de faire remonter les contenus populaires et utiles en tête de liste.

Contrairement à Twitter, qui met l’accent sur la construction de votre profil en publiant des contenus intéressants et en interagissant avec les autres utilisateurs, Reddit se concentre sur la construction d’une communauté et sur l’offre d’une expérience significative aux co-utilisateurs. Il serait injustifié de comparer Reddit et Twitter, mais le premier a beaucoup à offrir, surtout si vous migrez de Twitter vers une plateforme bien modérée et agréable à utiliser, avec des applications Android et iOS pour y accéder facilement.

Avantages Inconvénients

Plateforme axée sur les communautés Il faut apprendre à explorer les communautés

Possibilité de publier des messages anonymes

5. Cohost

Avec une interface utilisateur analogue à celle de Twitter, Cohost est une autre alternative intéressante pour les utilisateurs de Twitter. L’une des principales différences entre les deux plateformes est que Cohost propose un flux vertical sans algorithme. Cela signifie que les messages des utilisateurs que vous suivez sont affichés dans l’ordre chronologique.

Cohost est encore en phase bêta, et l’acceptation de votre compte peut prendre un jour ou deux si vous vous inscrivez sans code d’invitation. Ses créateurs affirment que des mesures ont été mises en place pour éviter le spam. La plateforme est relativement moins encombrée que Twitter, mais offre des fonctionnalités similaires telles que les posts, les likes, les retweets, les hashtags et les commentaires. La modération du contenu est également gérée par l’entreprise. En ce qui concerne les contenus sensibles, Cohost recommande d’ajouter des avertissements aux messages.

Comme il n’y a pas d’algorithme en place, il peut être difficile de découvrir les posts en vogue, à moins de les rechercher manuellement. L’utilisation de Cohost est gratuite, mais l’entreprise propose un abonnement Cohost Plus pour 5 dollars par mois afin d’obtenir des fonctionnalités supplémentaires telles que l’augmentation de la limite de téléchargement de fichiers et des options de personnalisation. Cohost n’est pas encore une alternative parfaite à Twitter, car il est encore en phase bêta, mais c’est une plateforme qui offre des fonctionnalités similaires à celles de Twitter.

Avantages Inconvénients

Pas de publicité Toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles