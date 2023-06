Tout ce qui a été annoncé lors de l’événement Tudum 2023 de Netflix

Le Comic-Con de San Diego est encore dans un mois, mais Netflix n’attend pas San Diego pour promouvoir ses émissions et films originaux à venir. Ce week-end, l’événement annuel Tudum de Netflix a été diffusé en ligne en direct de São Paulo, au Brésil.

Je l’ai regardé en entier pour connaître toutes les bandes-annonces et toutes les nouveautés annoncées lors de l’événement Tudum 2023. Pour vous faciliter la tâche, je vous en fais part sous la forme d’un résumé concis. Alors, installez-vous confortablement dans votre canapé et profitez-en !

Squid Game

Les jeux mortels se poursuivront dans la saison 2 de Squid Game, et Netflix a annoncé que les acteurs Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun et Gong Yoo reviendront tous pour un nouveau round. Les nouveaux acteurs sont Im Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon et Yang Dong Geun.

Netflix n’a pas révélé de date de première pour la saison 2, mais a annoncé que le spin-off de l’émission de télé-réalité, Squid Game : The Challenge, sortira en novembre.

You

Joe Goldberg (Penn Badgley) rentre chez lui à New York dans la saison 5 de You. C’est la fin de la ligne pour Joe, puisque You se terminera cette saison. Mais cela ne veut pas dire que Joe ne peut pas trouver de nouveaux ennuis et du grabuge. Dans la vidéo d’accompagnement, Badgley remercie les fans pour leur soutien et laisse entendre que la menace de cette saison pour Joe viendra de certains des fils persistants de son passé.

Elite

La septième saison d’Elite, le feuilleton YA en espagnol de Netflix, arrivera le 20 octobre. La bande-annonce donne un aperçu des relations tumultueuses et des troubles émotionnels à venir.

Bridgerton

Il n’y a pas eu de nouvelle bande-annonce pour la saison 3 de Bridgerton, mais Netflix a partagé quelques détails de l’histoire. La troisième saison adaptera les événements de romance Mister Bridgerton, le quatrième roman de Julia Quinn. Penelope Featherington (Nicola Coughlan) est sous le feu des projecteurs cette saison, car elle se met activement à la recherche d’un mari, sans grand succès. Elle est également très en colère contre son amoureux, Colin Bridgerton (Luke Newton), parce qu’elle l’a entendu dire des choses désagréables à son sujet.

Cependant, Colin veut se racheter dans la saison 3 en aidant Penelope à trouver l’homme de ses rêves. Et il semble que Colin commence à réaliser qu’il a vraiment des sentiments romantiques pour Penelope. Mais Colin ne sait pas que Penelope est secrètement Lady Whisteldown, l’impitoyable déesse des ragots qui a déjà scandalisé les Tons par le passé. Si la double vie de Pénélope est dévoilée, cela pourrait lui coûter tout ce qu’elle désire.

Emily in Paris

En raison de la grève des scénaristes, la saison 4 d’Emily in Paris n’a pas encore commencé à être produite. Mais la star de la série, Lily Collins, a laissé entendre que certaines intrigues romantiques secondaires de la série reviendront sur le devant de la scène dans la saison 4. Et cela inclut la romance potentielle d’Emily avec Gabriel (Lucas Bravo).

Berlin

Money Heist se poursuit dans Berlin, la nouvelle série dérivée centrée sur le personnage d’Andrés de Fonollosa. Après avoir participé à deux gros casses dans la série précédente, Berlin vise encore plus haut. Il va cambrioler l’une des plus grandes maisons de vente aux enchères de Paris. La série sera diffusée pour la première fois en décembre.

Heartstopper

La saison 2 de Heartstopper arrive sur Netflix le 3 août, et Netflix a partagé la première minute et demie de la première saison, qui montre Charlie (Joe Locke) et Nick (Kit Connor) en couple et très amoureux.

Toute la lumière que nous ne pouvons pas voir

Le roman à succès d’Anthony Doer, Toute la lumière que nous ne pouvons pas voir, sera adapté cet automne sous la forme d’une mini-série originale. L’action se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Aria Mia Loberti dans le rôle de Marie-Laure, une jeune fille française aveugle qui est piégée dans le Paris occupé par les Allemands avec son père, Daniel LeBlanc (Mark Ruffalo). Le duo père-fille parvient à s’échapper avec un diamant légendaire dans l’espoir de le soustraire aux nazis. Cependant, cela signifie que les nazis ne cesseront pas de les poursuivre pour le récupérer. La minisérie sera diffusée pour la première fois le jeudi 2 novembre.

Lupin

Le 5 octobre, Lupin, partie 3 poursuivra l’histoire d’Assane Diop (Omar Sy), le maître voleur dont la vie est désormais en danger. Dans cette troisième partie, Assane revient à Paris pour récupérer sa femme et son fils et leur proposer de refaire leur vie ailleurs. Mais ce sera plus facile à dire qu’à faire.

Le problème à 3 coeurs

Si les créateurs de Game of Thrones, David Benioff et D. B. Weiss, ont l’impression qu’une demi-décennie s’est écoulée depuis qu’ils ont commencé à travailler sur Le problème à 3 coeurs, c’est parce que cela fait presque cinq ans que la série a été annoncée. Et il faudra attendre janvier 2024 pour voir leur adaptation à gros budget des romans de science-fiction de Liu Cixin, The Three-Body Problem.

La première bande-annonce est très énigmatique et ne donne pas beaucoup de détails. Il s’agit pourtant de l’histoire du premier contact de l’humanité avec des extraterrestres. Des acteurs très impressionnants sont attachés à la série, notamment Liam Cunningham, Eiza González, Benedict Wong, Alex Sharp, Jonathan Pryce, Rosalind Chao, Jovan Adepo, Eve Ridley et John Bradley.

The Witcher

Il n’y a pas eu de nouvelle bande-annonce pour The Witcher pendant Tudum. Mais il y avait une scène de près de trois minutes de la saison 3 qui montre la princesse Ciri (Freya Allan) attaquée par ceux qui souhaitent exploiter son pouvoir. Heureusement, Ciri n’est pas seule. Ses parents adoptifs de facto, Geralt of Rivia (Henry Cavill) et Yennefer (Anya Chalotra), se battent aux côtés de Ciri. Et en tant que trio, ils sont redoutables.

Netflix divise la saison 3 de The Witcher en deux parties. La première partie arrivera le 29 juin, et la deuxième partie suivra le 27 juillet.

Avatar : Le dernier maître de l’air

Pour les non-initiés, Avatar : Le dernier maître de l’air n’a rien à voir avec l’Avatar de James Cameron. En fait, la série animée Avatar : Le dernier maître de l’air de Nickelodeon précède l’autre Avatar de quatre ans. L’adaptation en prises de vue réelles, qui sortira l’année prochaine, se déroule dans un monde fantastique où certaines personnes ont appris à maîtriser les quatre éléments : L’eau, le feu, l’air et la terre.

Gordon Cormier incarne Aang, un enfant de douze ans qui est le dernier maître de l’air. Après cent ans passés dans la glace, Aang se réveille dans un monde où la nation du feu a des projets de conquête. Et le prince exilé de la nation du feu, Zuko (Dallas Liu), s’est donné pour mission de capturer Aang et de gagner sa rédemption. Kiawentiio et Ian Ousley partagent la vedette dans les rôles des frères et sœurs Katara et Sokka, les premiers amis et alliés d’Aang. Leur voyage sera épique.

Mercredi

La saison 2 de Mercredi est probablement encore loin, surtout si l’on considère la grève des scénaristes. Mais Jenna Ortega a tout de même filmé une courte vidéo dans laquelle elle aborde quelques théories sur la nouvelle saison. Elle a même fait allusion à un nouveau membre de la famille Addams.

Rebel Moon

La prochaine épopée de science-fiction de Zack Snyder, Rebel Moon, ne sortira qu’en décembre. Il n’y a pas encore de bande-annonce, mais cette fenêtre sur les coulisses aide à préparer le terrain pour un nouvel univers. Sofia Boutella incarne Kora, une femme qui cherche des guerriers pour l’aider à protéger sa terre, Veldt, de l’Imperium malveillant. Parmi les alliés de Kora figurent Kai (Charlie Hunnam), Gunnar (Michiel Huisman), Tarak (Staz Nair), Nemesis (Doona Bae), Darrian Bloodaxe (Ray Risher) et même Titus (Djimon Hounsou), un ancien général de l’armée de l’Imperium.

One Piece

Pas de pression, mais One Piece est l’une des séries de mangas et d’animes les plus populaires au monde. Et comme Cowboy Bebop n’a pas fonctionné pour Netflix, on ne sait pas encore si One Piece peut passer à l’action. Iñaki Godoy incarne Monkey D. Luffy, le pirate aux allures de Mr Fantastic qui dirige les Chapeaux de paille et rêve de devenir le roi des pirates. Mais pour cela, Luffy doit trouver le légendaire trésor de One Piece.

Mackenyu joue également le rôle de Roronoa Zoro, aux côtés d’Emily Rudd dans le rôle de Nami, de Jacob Romero Gibson dans celui d’Usopp et de Taz Skylar dans celui de Sanji. One Piece sortira dans le courant de l’année.

FUBAR

Netflix a profité de l’occasion pour annoncer que FUBAR a été renouvelée pour une deuxième saison. Mais en l’absence de nouvelles bandes-annonces, il faudra se contenter d’un bêtisier de la saison 1. Arnold Schwarzenegger et Top Gun: Maverick, Monica Barbaro, incarnent le père et la fille des agents de la CIA Luke Brunner et Monica Barbaro. Pour sauver le monde, Luke et Monica ont dû surmonter leurs problèmes de confiance et former une équipe. Leurs aventures se poursuivront dans la saison 2.

Outer Banks

Outer Banks a été renouvelée pour une saison 4 plus tôt cette année, avant la première de la troisième saison. Il n’y a pas encore de nouvelle bande-annonce, mais le renouvellement de la série a été marqué par cette vidéo amusante mettant en scène les acteurs.