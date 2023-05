Build 2023 : Windows Copilot met Bing Chat dans chaque ordinateur Windows 11

by

L’époque de Cortana est révolue, mais Microsoft n’a pas renoncé à intégrer un assistant directement dans son système d’exploitation Windows. Annoncé lors de la Microsoft Build 2023, Windows aura désormais son propre « Copilot » dédié à l’IA qui peut être ancré directement dans un panneau latéral qui peut rester persistant tout en utilisant d’autres applications et aspects du système d’exploitation. À l’instar des barres latérales Copilot que nous avons vues dans Edge, les applications Office et même GitHub, Windows Copilot sera intégré directement dans Windows 11.

« Une fois ouverte, la barre latérale de Windows Copilot reste cohérente à travers vos applications, programmes et fenêtres, toujours disponibles pour agir en tant qu’assistant personnel », explique Panos Panay, responsable de Windows et des appareils chez Microsoft. « Elle fait de chaque utilisateur un puissant utilisateur, en vous aidant à agir, à personnaliser vos paramètres et à vous connecter de manière transparente à vos applications préférées ».

Microsoft a beaucoup investi dans l’IA ces derniers mois, et ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle n’arrive sur Windows. Le moment est venu, et il arrive à grands pas.

Cette approche « Copilot » est la même que celle qui est incluse dans des applications Microsoft spécifiques, telles que Edge, Word et le reste de la suite Office 365. Dans Windows, Copilot sera capable de fournir des réponses personnalisées, de vous aider à effectuer des actions dans Windows et, surtout, d’interagir avec les applications ouvertes de manière contextuelle.

Il ne remplacera donc pas directement la barre de recherche de la barre des tâches de Windows 11 et sera plutôt un bouton Copilot séparé à côté de celle-ci, un peu comme Cortana avait son propre espace dédié dans la barre des tâches de Windows 10. Windows Copilot est un « assistant personnel », selon Microsoft, ce qui ressemble beaucoup à la façon dont Microsoft a décrit Cortana comme un « assistant personnel de productivité ».

Un lancement en juin

L’IA utilisée ici est, bien sûr, Bing Chat de Microsoft, qui est basée sur le modèle de langage large OpenAI GPT-4. En outre, Copilot a également accès aux différents plugins disponibles pour Bing Chat, qui, selon Microsoft, peuvent être utilisés pour améliorer la productivité, donner vie à des idées, collaborer et « mener à bien des projets complexes ».

Microsoft qualifie également Windows de « première plateforme PC à annoncer une assistance IA centralisée pour les clients », la comparant à des options telles que macOS et ChromeOS. À l’heure actuelle, vous devez installer la dernière version du navigateur Edge pour avoir accès à Bing Chat, donc en théorie, Windows Copilot intègre effectivement l’IA générative dans chaque ordinateur Windows 11.

Microsoft indique que le Windows Copilot commencera à être utilisé en juin dans le cadre de la preview de Windows 11.

Microsoft crée également un espace permanent pour les applications basées sur l’IA dans le Microsoft Store, appelé « AI Hub ». Bientôt disponible dans le Microsoft Store, il s’agira d’un guichet unique mettant en avant des applications et des expériences dans le domaine de l’IA, créée à la fois par Microsoft et par des développeurs tiers. Il y aura même des résumés d’évaluation générés par l’IA, qui prendront les évaluations d’une application et les compileront en un seul résumé.

Cette initiative n’est pas surprenante, car Microsoft a fait un grand pas vers l’IA grand public avec Bing Chat. L’entreprise a directement implémenté l’outil dans ses produits, notamment dans Edge, avec sa barre latérale et son générateur d’images facile d’accès, entre autres. On ne sait pas encore combien de temps s’écoulera avant que Copilot ne fasse partie intégrante de Windows 11.