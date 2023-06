Post, une alternative à Twitter, est désormais disponible sur iOS

Post est l’une des nombreuses plateformes de réseaux sociaux dont certains disent qu’elle pourrait être le prochain Twitter. Je ne sais pas pourquoi ou s’il y a un besoin pour un autre Twitter, mais Post est une plateforme similaire au concept de Twitter mais avec une approche différente.

Comme l’a remarqué TechCrunch, Post a récemment lancé son application pour iOS, visant à fournir aux gens une nouvelle façon de recevoir et de suivre les nouvelles. Si vous ouvrez Post, vous verrez sur la première page la déclaration suivante : « Bienvenue dans un lieu civilisé où de vraies personnes peuvent débattre d’idées et apprendre d’experts, de journalistes et de créateurs individuels ».

L’application Post propose trois flux : abonnement, explorer et actualités. Le fil d’actualités fournit des informations provenant de divers éditeurs, dont Reuters, The New Yorker, The Independent, NBC News, Fortune Magazine, et bien d’autres encore. Pour lire leurs articles, vous devez payer avec des points.

Chaque article a un coût en points, que vous pouvez acheter par le biais d’un achat in-app. Pour 4,29 dollars, vous pouvez obtenir 300 points, et si l’on considère que la plupart des articles ne requièrent qu’un seul point, cela donne beaucoup de matière à lire. Bien sûr, certains articles valent 29 points ou plus, mais il s’agit là d’exceptions plutôt que de la règle.

La plupart des articles disponibles sur Post peuvent être lus gratuitement sur les sites Web de leurs éditeurs, et certains pourraient se demander pourquoi ils devraient payer pour les lire dans ce cas. Eh bien, Post ne contient aucune publicité, ce que je trouve personnellement très rafraîchissant et agréable. En fait, après vous être inscrit, vous recevrez un cadeau de 50 points que vous pourrez utiliser pour lire des articles. En ce qui concerne l’inscription, le processus d’installation de l’application sur votre appareil iOS est un peu différent de la procédure habituelle puisqu’elle n’est pas encore disponible sur l’App Store.

Une installation qui ne passe pas par l’App Store

Vous devez vous rendre sur le site officiel de l’application, scanner un QR code ou suivre le lien dans le navigateur Safari de votre téléphone. Ensuite, des instructions vous guideront pour appuyer sur le bouton de partage, puis cliquer sur le bouton « Ajouter à l’écran d’accueil » si vous souhaitez utiliser Post en tant qu’application. L’application devrait alors être disponible sur votre écran d’accueil.

Les éditeurs reçoivent actuellement 100 % des revenus provenant des points, mais cela pourrait changer à l’avenir lorsque Post devra générer ses propres bénéfices. Post est financé par la société Andreessen Horowitz et par l’auteur et professeur de marketing Scott Galloway.