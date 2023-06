by

La plateforme détenue par Meta, Instagram, a introduit les canaux de diffusion dans le monde entier, permettant aux créateurs de forger des liens plus forts avec leurs abonnés.

Dans le cadre du soutien continu de Meta aux créateurs, cette fonctionnalité permet un engagement direct et évolutif entre les créateurs et leur public. Au début du mois, WhatsApp a également introduit des « Canaux » en Colombie et à Singapour avec des partenaires mondiaux.

En annonçant ces mises à jour, Instagram a publié un message ;

Nous rendons les canaux Instagram disponibles partout. Cela permet à de nombreux créateurs de s’adresser à leurs abonnés d’une nouvelle manière. Ils peuvent le faire en direct et avec un grand nombre de personnes à la fois. Aux États-Unis, les canaux de diffusion sont très populaires. Les fans aiment voir sur quoi les créateurs travaillent, répondre à leurs questions et entendre leurs messages vocaux. Nous sommes impatients de voir ce que les créateurs d’autres pays feront des canaux de diffusion

Canaux de diffusion Instagram

Les canaux de diffusion ont été testés pour la première fois en février, offrant aux créateurs un outil de messagerie publique un-à plusieurs. Les créateurs peuvent partager des textes, des vidéos et des photos, ainsi que des notes vocales, des moments en coulisses et des sondages pour recueillir l’avis des fans. Les messages sont réservés aux créateurs, mais les abonnés peuvent participer aux réactions et aux sondages.

Voici les principales caractéristiques des canaux :

Fonctionnement : Dès qu’un créateur envoie le premier message, les abonnés reçoivent une notification unique les invitant à rejoindre le canal. Les personnes qui rejoignent le canal reçoivent des notifications de mise à jour et peuvent quitter le canal ou la mettre en sourdine si elles le souhaitent. Ils ne reçoivent des notifications supplémentaires que si le canal est ajouté à leur boîte de réception

Rejoindre un canal : Les abonnés peuvent rejoindre un canal en accédant au lien du canal depuis l’autocollant Story d’un créateur, le lien sur son profil ou depuis une notification unique. Les personnes qui ne suivent pas le créateur seront invitées à le suivre lorsqu’elles le rejoindront

Nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités à venir

Collaborateurs : Les créateurs peuvent inviter d’autres créateurs ou fans à participer à leurs canaux, facilitant ainsi les conversations engageantes avec des invités spéciaux. Cette fonctionnalité est désormais disponible dans le monde entier

Invitations à poser des questions : Des tests sont en cours pour permettre aux créateurs de recueillir les commentaires et les réponses de leurs fans à l’aide de questions

Onglet Canaux dédié : Instagram teste un onglet dédié dans la boîte de réception pour les canaux rejoints et la découverte de nouveaux canaux (pas encore disponible en France)

Contrôle amélioré : Les créateurs pourraient bientôt disposer de contrôles supplémentaires, tels que la définition de dates d’expiration, l’ajout de modérateurs et le partage de liens ou d’aperçus dans les Stories pour encourager la participation d’abonnés

Confidentialité et sécurité

Instagram veille à ce que les canaux diffusés respectent les directives communautaires, favorisant ainsi un environnement sûr et inclusif. Les utilisateurs peuvent signaler les canaux ou les contenus qui enfreignent les lignes directrices. Instagram emploie des outils et des réviseurs pour identifier et examiner les contenus potentiellement violents avant qu’ils ne soient visibles par le public.