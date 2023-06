Spotify teste une fonctionnalité pour simplifier le téléchargement de musique hors ligne

L’écoute de musique en ligne présente de nombreux avantages, comme l’accès à des millions de chansons, la libération d’un précieux espace sur votre smartphone et la création et le partage de listes de lecture avec vos amis. Cependant, l’inconvénient du streaming est que dès que vous perdez votre connexion Internet, votre musique disparaît également. L’une des plateformes de streaming musical les plus populaires, Spotify, teste actuellement une nouvelle fonctionnalité qui simplifiera le processus de téléchargement de musique pour l’écoute hors ligne.

Selon un tweet repéré par Android Central, Daniel Ek, le PDG de Spotify, explique que la société teste une fonctionnalité appelée « Your Offline Mix ». Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup de détails disponibles, comme une date de sortie ou un fonctionnement spécifique, une chose est claire : elle est « conçue pour les moments où vous n’êtes pas en ligne ».

L’idée derrière cette nouvelle fonctionnalité est de vous permettre de profiter de votre musique récemment écoutée même lorsque vous êtes inopinément hors ligne. L’application téléchargera automatiquement un mix des chansons que vous avez écoutées récemment. Ainsi, si vous vous retrouvez en mode avion, au milieu de nulle part ou dans un long tunnel, par exemple, vous aurez toujours quelque chose à écouter.

We’ve been testing out a new feature called “Your Offline Mix” – a playlist designed for those times when you might not be online ✈️

What do you think? pic.twitter.com/9so0FZMRPX

— Daniel Ek (@eldsjal) June 8, 2023