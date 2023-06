La complication En bref est désormais disponible sur la Pixel Watch

L’une des caractéristiques les plus emblématiques des smartphones Pixel est le widget En bref. Situé en haut à gauche de l’écran, ce widget fournit des informations importantes aux utilisateurs de Pixel d’un simple coup d’œil. Il s’agit notamment de la météo et des alertes météo, des comptes à rebours des minuteurs et des alarmes, et d’un rappel qui vous indique quand la lampe de poche de votre smartphone est allumée et vous permet de l’éteindre d’une simple pression. L’application peut même afficher des informations sur les vols et les cartes d’embarquement, le statut de votre covoiturage et vous indiquer qui sonne à votre porte d’entrée.

Selon 9to5Google, une complication pour En bref a été ajoutée à la Pixel Watch. Elle est disponible sur l’emplacement de complication rectangulaire des dispositions Modular II ou Modular III du cadran Utilitaire. Une complication sur une montre est une fonction autre que l’affichage de l’heure. La complication En bref est alimentée par l’application Assistant et lorsque vous la configurez, vous devez autoriser Assistant à accéder à votre agenda.

Par défaut, la complication En bref affichera le jour et la date avec une icône pour représenter les conditions météorologiques actuelles, et vous verrez la température. C’est analogue à ce que le widget En bref du smartphone Pixel affiche par défaut. Nous pourrions voir la complication afficher les événements à venir avec un compte à rebours, bien que 9to5Google ait déclaré qu’il n’a pas encore vu ces informations sur la Pixel Watch.

Étant donné que la complication En bref ne faisait pas partie de la Pixel Feature Drop de juin, elle a très probablement été déclenchée par une mise à jour côté serveur initiée par Google. Et pour ceux qui s’interrogent sur la quantité de données que la complication devrait révéler, nous espérons que certaines des informations que le widget En bref affiche sur un téléphone Pixel seront visibles sur la Pixel Watch.