Dites adieu aux applications de courrier et de calendrier par défaut de Windows

Les applications classiques Courrier et Calendrier de Microsoft seront retirées en 2024. Ces applications sont remplacées par la nouvelle version Web d’Outlook que Microsoft propose gratuitement. Si vous utilisez les applications Courrier et Calendrier de base dans Windows 11, vous verrez bientôt apparaître une invite vous demandant d’essayer Outlook.

Il est compréhensible que certaines personnes soient attachées aux applications Courrier et Calendrier de Windows. Mais ces applications sont plutôt obsolètes. Outlook offre une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment une interface moderne, une protection contre le phishing, des suggestions d’intelligence artificielle, la possibilité de prendre des rendez-vous dans le calendrier à partir d’e-mails entrants, une fonctionnalité de recherche plus robuste et une synchronisation aisée entre votre appareil mobile et votre PC.

Microsoft a discrètement annoncé ce changement dans un article d’assistance. Il explique que tous les ordinateurs Windows vendus en 2024 utiliseront Outlook pour les fonctionnalités de messagerie et de calendrier. Les utilisateurs actuels seront, à un moment donné, invités à migrer leurs informations vers Outlook. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour que le logiciel transfère vos données vers Outlook.

Si vous n’aimez pas Outlook, vous pouvez annuler cette migration pour continuer à utiliser Courrier et Calendrier. Vous pouvez également installer ces applications à partir du Microsoft Store. Mais attention : Courrier et Calendrier seront retirés du Microsoft Store d’ici 2025. On peut supposer que Courrier et Calendrier cesseront de recevoir des mises à jour logicielles et de sécurité au cours des deux prochaines années.

Bien que cela puisse sembler être une mauvaise nouvelle, il s’agit d’une décision qui n’a que trop tardé. Outlook est un fantastique client de messagerie et de calendrier. Il est étonnamment facile à utiliser et s’intègre à la famille d’applications Microsoft 365, ce qui signifie qu’il devrait faciliter votre travail si vous utilisez Word, Excel, PowerPoint et d’autres applications « Office ».