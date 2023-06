Instagram permet de télécharger des Reels publics analogues aux vidéos TikTok

Dans une démarche qui fait écho à son rival TikTok, Instagram a introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de télécharger des Reels postés par d’autres.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de partager des Reels en dehors de l’application, de la même manière que les vidéos TikTok ont gagné en popularité lorsqu’elles sont partagées avec le filigrane reconnaissable de l’application, comme l’a rapporté TechCrunch.

Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, a récemment annoncé la mise à jour sur sa chaîne de diffusion Instagram. Il a précisé que les utilisateurs basés aux États-Unis peuvent désormais télécharger Reels dans leur bobine de caméra en appuyant simplement sur l’icône de partage, puis en sélectionnant l’option Télécharger.

Mosseri a précisé que seuls les Reels des comptes publics peuvent être téléchargés, et que les propriétaires de comptes publics ont la possibilité de désactiver la possibilité de télécharger leurs Reels.

Bien qu’il n’ait pas explicitement mentionné si un filigrane serait ajouté aux Reels téléchargés, une photo postée par Mosseri suggère que les vidéos porteront le logo Instagram et le nom du compte. TikTok suit également une approche analogue en ajoutant un filigrane aux vidéos téléchargées. Il convient de noter qu’Instagram a précédemment permis aux utilisateurs de télécharger leurs propres Reels à partir de brouillons sans filigrane.

En 2021, Instagram a fait le choix délibéré de réduire la promotion de contenus contenant des filigranes TikTok ou tout autre filigrane sur les vidéos. En outre, en août 2022, YouTube a introduit un filigrane sous la forme de son logo sur les Shorts téléchargés, sa propre fonction de vidéo courte.

Cette mesure a été mise en œuvre pour décourager le partage de vidéos sur plusieurs plateformes. Par conséquent, la récente décision d’Instagram de permettre aux utilisateurs de télécharger des Reels peut être interprétée comme une mesure calculée visant à inciter un public plus large à interagir activement avec le contenu de la plateforme.

L’essor des vidéos courtes

L’immense popularité des vidéos TikTok a eu un impact profond sur le paysage numérique, incitant d’autres plateformes à s’aventurer dans le domaine des vidéos courtes. Les Reels d’Instagram et les Shorts de YouTube sont de parfaits exemples de cette tendance.

Le format innovant et addictif de TikTok, caractérisé par des vidéos courtes et attrayantes, a capté l’attention de millions d’utilisateurs dans le monde entier. Les plateformes concurrentes ont donc reconnu la valeur de ce format et ont cherché à reproduire son succès.

Reels d’Instagram, lancé en 2020, visait à capitaliser sur la demande de contenu vidéo court. Avec Reels, Instagram cherchait à fournir une plateforme permettant aux utilisateurs d’exprimer leur créativité à travers des vidéos de 15 à 30 secondes accompagnées de musique, d’effets et de filtres.

L’intégration des recommandations Reels alimentées par l’IA a encore stimulé l’engagement des utilisateurs, comme l’a souligné Mark Zuckerberg lors de la conférence téléphonique de Meta sur les résultats du premier trimestre 2023. Zuckerberg a révélé que le temps passé sur Instagram a augmenté de manière impressionnante de 24 % grâce à l’influence de Reels.

De même, YouTube a lancé sa propre version des vidéos de courte durée, appelée Shorts. YouTube a reconnu le potentiel de ce format et s’est appuyé sur sa base d’utilisateurs existante et sa vaste bibliothèque de créateurs de contenu pour propulser les Shorts sous les feux de la rampe. En incorporant un filigrane sur les Shorts téléchargés, YouTube a voulu encourager les utilisateurs à consommer du contenu au sein de la plateforme plutôt que de détourner l’attention vers d’autres plateformes.

La montée en puissance de TikTok et l’émergence subséquente des Reels et des Shorts mettent en évidence la nature en constante évolution des réseaux sociaux. Les plateformes s’efforcent de s’adapter et d’intégrer des fonctionnalités populaires pour captiver et fidéliser les utilisateurs.

Alors que la demande de contenus divertissants et de petite taille ne cesse de croître, ces plateformes sont engagées dans une course pour offrir à leurs utilisateurs les expériences vidéo courtes les plus attrayantes.