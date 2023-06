Un mémo interne du PDG de Reddit montre que l’entreprise ne fera pas marche arrière

Lundi, un mouvement de protestation massif a été lancé sur Reddit. À l’heure actuelle, et pour les 12 prochaines heures au moins, plus de 7 000 subreddits sont devenus « sombres », c’est-à-dire qu’ils ont cessé toute activité. Ce mouvement de protestation fait suite aux changements opérés par Reddit, qui auront un impact négatif sur les applications tierces, notamment les outils permettant de consulter et de modérer Reddit en contournant les applications officielles.

