Vous pouvez désormais ajouter de la musique à vos Notes Instagram

Instagram ajoute de nouvelles fonctionnalités aux Notes, ces mises à jour textuelles. Désormais, les utilisateurs pourront joindre un extrait de 30 secondes d’une chanson à leur mise à jour de statut, ainsi qu’une courte légende à côté de la chanson. Ainsi, ce qui n’accueillait auparavant que des textes courts et des emojis inclut désormais de la musique et des traductions.

Les amis pourront alors appuyer sur la chanson pour écouter le morceau. Instagram ajoute également un bouton de traduction sous les Notes pour les publications dans d’autres langues.

L’ajout d’une chanson est aussi intuitif que vous le pensez : il vous suffit de cliquer sur le bouton « plus » situé à côté de votre photo de profil sur la page DM et, juste en dessous de l’endroit où vous rédigeriez normalement votre note, vous verrez apparaître une note de musique. Cliquez sur cette note de musique, et vous vous retrouverez sur une page analogue à celle que vous voyez lorsque vous ajoutez une chanson à une Story Instagram. Recherchez votre chanson, choisissez votre clip de 30 secondes, ajoutez du texte si vous le souhaitez, et cliquez sur « Terminé » en haut à droite pour publier.

Instagram permet également aux utilisateurs de voir la traduction d’une note en tapant dessus. Il suffit d’appuyer sur la note que vous souhaitez traduire et, boum, vous la traduisez.

Introduites pour la première fois en décembre, les Notes sont à la fois des messages Twitter et des messages d’éloignement. Avec une limite de 60 caractères, la fonctionnalité est censée être un statut en constante évolution qui est plus petit qu’une publication sur la grille ou même sur Stories. Personnellement, je n’ai jamais partagé une note avec mes amis, et l’adoption dans mes cercles a été jusqu’à présent extrêmement limitée.

Instagram s’intéresse davantage aux écrits

Les Notes ne sont qu’une petite partie de la nouvelle approche adoptée par Instagram, qui investit dans des produits textuels susceptibles de concurrencer des plateformes comme Twitter. Le mois dernier, des fuites d’images ont montré à quoi pourrait ressembler l’application Twitter d’Instagram, qui est encore en cours de développement. La semaine dernière, les employés de Meta ont eu un aperçu de l’application qui est censée être « la réponse [de Meta] à Twitter ». Des documents internes montrent des messages textuels avec des réponses et des fils de discussion, un peu comme sur Twitter.

« Les créateurs et les personnalités publiques nous ont fait part de leur souhait de disposer d’une plateforme gérée de manière rationnelle, à laquelle ils peuvent faire confiance et sur laquelle ils peuvent compter pour la distribution », a déclaré Chris Cox, directeur général des produits, aux employés de Meta. La société est en pourparlers avec des célébrités comme Oprah et le Dalaï-Lama pour qu’ils utilisent la nouvelle application de texte.