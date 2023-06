Voici un aperçu du futur concurrent de Twitter mené par Instagram

Meta travaille depuis un certain temps sur une alternative à Twitter, et à mesure que le lancement prévu se rapproche, nous voyons de plus en plus de fuites documentant l’aspect et le fonctionnement de l’application.

Des diapositives montrées aux employés lors d’une réunion interne, obtenues par The Verge, donnent un aperçu de l’interface utilisateur de la version d’Instagram de Twitter. L’application, qui est un dérivé d’Instagram axé sur le texte, semble disposer de son propre système de vérification de compte. Sous chaque message, on trouve des boutons « like », « comment », « repost » et « share », qui ne sont pas très différents de ceux que l’on trouve sur Instagram, Twitter et d’autres sites plus récents comme Mastodon et Bluesky.

À l’instar de Twitter, qui distingue les réponses à un message original par une approche de type fil de discussion, la version dérivée d’Instagram dispose également de cette caractéristique. Actuellement en développement sous le nom de code « Project 92 », Meta vend la plateforme aux « créateurs et aux personnalités publiques qui souhaitent disposer d’une plateforme gérée de manière rationnelle, à laquelle ils pensent pouvoir faire confiance et sur laquelle ils peuvent compter pour la distribution », selon la fuite de The Verge.

Le travail de développement sur une alternative à Twitter aurait commencé en janvier, mais Meta souhaiterait la rendre publique dès que possible. Cependant, ce ne sera pas la première fois que nous entendons parler de cette application, qui pourrait s’appeler Threads.

Instagram a du pain sur la planche

Dans une édition de sa lettre d’information ICYMI, Lia Haberman a également partagé de prétendues diapositives de l’application en cours de développement, dont le lancement est censé avoir lieu en juin. L’entreprise aurait l’intention de la commercialiser comme « Instagram pour vos pensées » et la construit actuellement sur une plateforme décentralisée appelée ActivityPub.

Based on a (somewhat blurry) example I got, Meta’s new app looks a lot like Twitter. So, could this take over all the Twitter screenshots we’ve been seeing on the Feed lately? Maybe. It’s impossible to predict how audiences will respond but this could be an alternative. pic.twitter.com/xgQa1kUjCl — Lia Haberman (@liahaberman) May 19, 2023

Bien sûr, votre compte Instagram sera utilisé pour vous connecter, et tous vos détails (mot de passe, bio et visibilité en ligne) seront transférés de manière transparente dans la nouvelle application — en supposant que les fuites soient exactes. Mais grâce à son architecture décentralisée, les utilisateurs pourront transférer leur compte ailleurs, y compris sur Mastodon.

L’application permettra aux utilisateurs de publier des mises à jour textuelles de 500 caractères, des photos et des vidéos (d’une durée maximale de cinq minutes), et de transférer leurs préférences bloquées (comptes et mots) d’Instagram. Meta n’a encore rien dit officiellement sur le développement de l’application et sa sortie pourrait bien être repoussée. Mais comparée à des alternatives novices comme Mastodon ou Bluesky, l’application Threads à venir — ou quel que soit son nom — a de bien meilleures chances de succès.