Le lancement mondial de la série Honor 90 est prévu pour le 6 juillet

Honor a confirmé le lancement mondial des smartphones de la série Honor 90 — Honor 90 et Honor 90 Pro – lors d’un événement qui se tiendra à Paris le 6 juillet. Ces smartphones ont été présentés en Chine le mois dernier. À l’époque, la société avait indiqué que ces smartphones seraient bientôt disponibles sur les marchés mondiaux avec le service GMS (Google Mobile Service).

🎉 Summer in Paris just got more exciting! Mark your calendars for the #HONOR90 launch event at Pavillion Gabriel on July 6th📱👀 Stay tuned for more details and get ready to celebrate with us! 🥳 pic.twitter.com/1O3IGk57Yn

— HONOR (@Honorglobal) June 12, 2023