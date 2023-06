Le nouveau projecteur Nebula Mars 3 d’Anker impressionne par sa luminosité

Anker vient d’annoncer l’ouverture des précommandes pour le dernier-né de sa gamme de projecteurs intelligents Nebula, le Mars 3, un projecteur LED d’extérieur portable au prix de 1199,99 euros, doté d’une impressionnante luminosité de 1 000 lumens ANSI et d’une batterie de 5 heures, qui promet d’emmener les soirées cinéma d’été au-delà de l’arrière-cour.

Nebula, l’une des nombreuses sous-marques populaires du géant chinois de l’électronique (qui comprend également les casques et les enceintes Soundcore), figure régulièrement en tête des listes des meilleurs projecteurs, et le Mars 3 ne devrait pas déroger à la règle. Avec une luminosité maximale de 1 000 lumens ANSI, le Mars 3 est deux fois plus lumineux que son prédécesseur, le Mars 2 Pro, et le modèle le plus lumineux de sa gamme de projecteurs portables.

Avec une batterie de 185 Wh, Anker affirme que le projecteur Nebula Mars 3 LED peut fournir jusqu’à 5 heures de lecture locale ou en ligne à une résolution de 1080 p. Même si ce résultat est obtenu avec le mode Eco, qui réduit la luminosité à 300 lumens ANSI pour économiser de l’énergie, il surpasse tous les autres projecteurs portables de Nebula, ainsi que de nombreux autres sur le marché. Le Mars 3 offre jusqu’à 2 heures d’autonomie en mode standard à la puissance maximale de 1 000 lumens, si vous avez besoin d’une luminosité supplémentaire, par exemple pour une projection dans des conditions plus lumineuses.

Les utilisateurs peuvent choisir le mode qui leur convient le mieux, soit le plus durable, soit le plus lumineux. En outre, un « système d’intelligence artificielle » intégré peut ajuster automatiquement la luminosité de l’écran en fonction de l’environnement, ce qui signifie qu’il peut s’adapter lorsque la lumière passe, par exemple, de la fin de l’après-midi au crépuscule, puis à la nuit sur le terrain de camping.

Il y a également un « capteur intelligent » intégré qui, selon Anker, peut effectuer une correction de la distorsion trapézoïdale, une mise au point automatique et un ajustement de l’écran en trois secondes, de sorte que vous pouvez projeter sur une gamme de surfaces plates, même si vous n’avez pas d’écran de projecteur. Le Mars 3 peut projeter une image jusqu’à une impressionnante taille de 200 pouces, mais Anker recommande une taille de 80 à 150 pouces pour une qualité d’image optimale.

À en juger par les images marketing d’Anker concernant le projecteur d’extérieur, la société a pensé aux campeurs et aux amateurs d’activités de plein air pour le Nebula Mars 3. Non seulement il est résistant à l’eau et à la poussière (IPX3), ce qui lui permet de supporter sans problème une légère bruine, mais il résiste également aux chutes jusqu’à 50 cm, dispose d’un pied réglable en hauteur, vraisemblablement pour l’installation sur des surfaces instables, et est doté d’un astucieux cache-objectif coulissant pour protéger l’élément le plus important de l’appareil.

Ce qui semble être une solide poignée de transport sur le dessus comporte également des commandes de base (volume, son, pavé de sélection directionnelle) intégrées pour une manipulation aisée avec le pouce, et les caractéristiques de portabilité se poursuivent avec l’ajout d’une lumière de camping LED ambiante et la possibilité de l’utiliser comme batterie externe pour recharger les smartphones et autres appareils. Trois haut-parleurs de 40 watts équipés de Dolby Audio- signifient également que vous n’avez pas besoin de trimballer un haut-parleur avec vous, et si vous souhaitez simplement utiliser le Mars 3 pour écouter de la musique en Bluetooth, cette batterie de 185 Wh vous permettra de le faire pendant 15 heures sur une charge.

Android TV installé

En ce qui concerne le contenu, Anker a couvert toutes les bases avec Android TV 11 intégré, de sorte que vous n’avez pas besoin de le connecter à un appareil de streaming ou de le mettre en miroir avec un appareil pour accéder à tous vos services de streaming préférés. Mais c’est possible, car le Mars 3 est également compatible avec Chromecast au cas où vous souhaiteriez y connecter un smartphone ou un ordinateur portable. Il est même compatible avec Google Assistant par sa télécommande incluse, ce qui vous permet d’utiliser des commandes vocales.

Sur le plan de la connectivité, le Mars 3 intègre le Wi-Fi, ainsi que deux entrées USB (USB-C et USB-A), un port HDMI et une sortie AUX de 3,5 millimètres pour connecter physiquement un haut-parleur si vous le souhaitez. Il y a aussi un mode haut-parleur Bluetooth pour quand vous voulez l’appairer pour la musique.

Anker propose le Nebula Mars 3 en précommande à partir d’aujourd’hui, avec une remise de 200 euros jusqu’au 10 juillet, date à laquelle il reviendra à son prix initial.