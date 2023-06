La dernière mise à jour Pixel ajoute des vidéos macro, des fonds d’écran cinématiques, et plus encore

La dernière mise à jour Pixel ajoute des vidéos macro, des fonds d'écran cinématiques, et plus encore

Google n’est plus qu’à quelques semaines de la sortie de son premier Pixel pliable, et l’entreprise se rapproche également du lancement d’Android 14. Mais malgré ce calendrier chargé, l’entreprise annonce aujourd’hui l’une des mises à jour logicielles les plus importantes qu’elle ait déployées sur les smartphones Pixel depuis un certain temps.

En effet, l’annonce de la Pixel Feature Drop pour Android 13 de juin 2023 est enfin arrivée. Elle arrive avec une semaine de retard, puisqu’elle était censée arriver la semaine dernière, mais elle apporte des mises à jour substantielles et de nombreuses fonctionnalités à la gamme d’appareils Pixel que ses utilisateurs seront très heureux de recevoir enfin.

Les ajouts vont de l’amélioration de la caméra à de nouvelles fonctionnalités de sécurité personnelle. Et Google ne s’arrête pas aux smartphones ; cette Feature Drop apporte également de nouvelles capacités à la Pixel Watch et aux appareils Fitbit.

Pour commencer, le mode macro du Pixel 7 Pro peut désormais être utilisé lors de l’enregistrement de vidéos. « Vous pouvez créer des vidéos plus grandes que nature des plus petits détails, comme des papillons qui volent ou des fleurs qui s’agitent dans le vent », écrit Google dans son article de blog. Les petits caractères notent que la vidéo macro n’est « pas disponible pour toutes les applications ou tous les modes d’appareil photo ».

La vidéo macro est une exclusivité du Pixel 7 Pro, mais tous les smartphones à partir du Pixel 6 bénéficieront d’un nouveau geste mains libres pour activer un obturateur temporisé : il suffit de lever la paume de la main dans le cadre du viseur, et la caméra effectuera un compte à rebours de 3 ou 10 secondes avant de déclencher la prise de vue.

Si vous avez un Pixel 6 ou plus récent, vous pouvez maintenant créer des fonds d’écran cinématiques pour donner à votre écran de verrouillage plus de profondeur et un effet de parallaxe lisse. Google explique qu’il utilise l’IA pour « transformer vos photos de fond d’écran 2D en scènes 3D dynamiques pour un aspect vraiment magique ». Les photos cinématiques sont l’une des spécialités de Google Photos depuis quelques années, mais l’application choisissait au hasard les images de votre bibliothèque qui se prêtaient le mieux à cet effet. Désormais, vous pouvez les créer à la demande. Et comme Apple l’a déjà fait avec iOS, Google vous permet également de créer des fonds d’écran personnalisés, chargés d’emojis.

De nouvelles fonctions de sécurité personnelle

Google poursuit également le développement de ses fonctions de sécurité personnelle avec cette nouvelle fonctionnalité. Après la mise à jour, vous pourrez « utiliser votre voix pour demander à Google Assistant sur votre smartphone Pixel de démarrer le partage des urgences ou de planifier un contrôle de sécurité pour une plus grande tranquillité d’esprit ». Si vous sortez faire une course de nuit, il vous suffira de dire : « Hey Google, démarre un contrôle de sécurité pendant 30 minutes ». Si vous ne répondez pas à votre contrôle de sécurité dans le délai imparti, vos contacts d’urgence seront avertis et votre position en temps réel sera partagée.

Dans les pays où le Pixel prend en charge la détection des accidents de voiture, vous pouvez configurer le smartphone pour qu’il avertisse vos contacts d’urgence — en plus des services d’urgence — et partage votre position en temps réel avec eux dans les secondes qui suivent la détection d’un accident.

Il y a également des ajustements plus subtils au niveau de l’haptique et de la charge adaptative. Google indique que les Pixel 6a et Pixel 7a réduiront automatiquement l’intensité de leurs vibrations lorsqu’ils sont posés sur une surface dure et plate (comme une table).

La charge adaptative « utilise désormais l’intelligence artificielle de Google pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre Pixel. Lorsque vous branchez votre smartphone, il peut prévoir une longue session de charge en fonction de vos habitudes de charge précédentes, et se charger lentement jusqu’à 100 % une heure avant qu’il ne soit censé être débranché ».

Enfin, des améliorations ont été apportées à l’excellente application Enregistreur. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez exporter des clips vidéo de vos transcriptions (avec les étiquettes du locuteur), ce qui pourrait être utile pour les réseaux sociaux ou le partage avec des collègues. Google indique que cette fonctionnalité sera disponible pour certains clients dès aujourd’hui et qu’elle continuera à être déployée au cours des prochaines semaines.