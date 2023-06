Tout ce qui a été annoncé lors du Capcom Showcase 2023

Si les événements organisés par Xbox, Ubisoft et le Summer Game Fest ces derniers jours ne vous ont pas suffi (sans parler du PlayStation Showcase du mois dernier), Capcom a également organisé son propre showcase numérique.

L’année a déjà été solide pour la société, avec des sorties comme Street Fighter 6 et le remake de Resident Evil 4. Le showcase d’aujourd’hui présentait les grands noms habituels de la société — Mega Man, Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter — mais l’accent a surtout été mis sur des propriétés plus récentes comme Path of the Goddess, et Exoprimal.

Nous avons même eu droit à un nouvel aperçu de Pragmata, un jeu qui a été pratiquement absent depuis sa révélation en 2020, bien que notre premier aperçu du gameplay ait été accompagné d’une annonce de retard.

Si vous n’avez pas pu assister au salon en direct, voici les principales révélations, annonces et bandes-annonces.

Mega Man X DiVE Offline a été annoncé

Un nouveau jeu Mega Man a été annoncé lors du salon, mais ce n’est probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Il s’agit d’une version hors ligne de Mega Man X Dive, un jeu mobile dans lequel les joueurs peuvent collectionner et incarner de nombreux personnages de la série Mega Man X sur des plateformes d’action en 2D. Comme le titre l’indique, ce jeu est désormais jouable hors ligne. Mega Man X DiVE Offline sortira sur iOS, Android et PC dans le courant de l’année 2023.

Path of the Goddess a toujours l’air gore

Le coup d’envoi a été donné avec un nouvel aperçu de Kunitsu-Gami : Path of the Goddess, révélé hier lors du Xbox Showcase. Il s’agit d’un jeu d’action-aventure sombre avec de nombreuses mains effrayantes, des monstres d’horreur corporelle et ce qui semble être un combat à l’épée mortel. Il sera disponible sur Xbox, PS5 et PC, mais n’a pas encore de date de sortie.

Pragmata a été retardé

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler du jeu d’action de science-fiction Pragmata depuis qu’il a été annoncé il y a 3 ans, et il semble qu’il faille attendre un certain temps avant de pouvoir y jouer. Aucune date de sortie n’a été fixée pour l’instant. Mais au moins, il y a un nouveau teaser. Le jeu sera disponible sur PS5, Xbox Series X et PC lors de son lancement.

Ghost Trick en démo

Le remaster du jeu classique de détective spectral Ghost Trick a désormais une démo, à laquelle vous pouvez jouer dès maintenant. La version complète sera lancée le 30 juin, et votre sauvegarde de la démo sera conservée.

Une nouvelle collection Ace Attorney

Autre nouvelle concernant la résolution de crimes, une nouvelle collection de titres Ace Attorney — qui rassemble les jeux 4 à 6 de la série principale — arrivera sur les consoles modernes dans le courant de l’année prochaine, avec une nouvelle couche de peinture HD. Bonne nouvelle pour les fans d’Apollo Justice.

Exoprimal continue d’être rempli de dinosaures

Ce n’est pas le remaster de Dino Crisis dont je rêvais, mais Exoprimal, le jeu de dino futuriste de Capcom, continue d’être étonnamment intense dans sa dernière bande-annonce. Le jeu sortira très bientôt sur PC, PlayStation et Xbox le 14 juillet.

Dragon’s Dogma 2 est une suite bien plus importante

Si vous n’avez pas assez de RPG fantastiques dans votre vie, voici Dragon’s Dogma 2. L’émission s’est terminée par une nouvelle bande-annonce de la suite, qui se fait attendre depuis longtemps, puisque le premier jeu a été lancé en 2012. En fait, il s’agit d’un look un peu ancien : la bande-annonce a été diffusée pour la première fois en 2012. Mais c’est toujours une bonne occasion de se plonger dans le jeu si vous l’avez manqué.

Nous avons également eu droit à une bonne nouvelle, puisqu’il a été confirmé que la suite serait un bon vieux jeu solo. Capcom affirme également que le nouveau jeu sera quatre fois plus grand que l’original.