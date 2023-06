Tout ce qui a été annoncé lors du Xbox Games Showcase 2023 et du Starfield Direct

L’E3 a peut-être été annulé cette année, mais l’été des jeux continue avec Xbox. La société a présenté une tonne de mises à jour et d’annonces lors de son Xbox Games Showcase et de son Starfield Direct hier soir. Les fans attendaient des informations sur de nombreux titres précédemment annoncés, et la société les a fournies, avec un premier aperçu du reboot de Fable, une date de sortie pour le reboot de Forza Motorsport, la première bande-annonce de gameplay d’Avowed, et une fenêtre de sortie pour le très attendu Senua’s Saga : Hellblade 2. Compulsion Games et InXile Entertainment, filiales des Xbox Game Studios, ont également montré ce qu’ils faisaient, respectivement avec des annonces officielles pour South of Midnight et Clockwork Revolution.

Après la présentation principale d’une heure, Xbox a consacré une autre heure au prochain RPG de Bethesda, Starfield, avec une foule de détails sur les planètes, le gameplay, les personnages et bien d’autres choses encore. Dans l’ensemble, la double présentation a permis de présenter une grande partie du calendrier de sortie de la société pour le reste de l’année et jusqu’en 2024. Même au-delà des annonces de la première partie, la vitrine Xbox a été remplie d’annonces, de bandes-annonces et d’images.

Voici tout ce que Xbox a présenté.

La première bande-annonce du reboot de Fable

Pour commencer, Xbox a dévoilé la première bande-annonce du prochain reboot de Fable, dont la première annonce remonte à 2020. L’humoriste britannique Richard Ayoade était présent pour présenter la bande-annonce (et éventuellement en être la vedette). Le jeu sera disponible dès le premier jour sur le Xbox Game Pass, mais aucune date de sortie n’a encore été révélée.

South of Midnight nous transporte dans le Bayou

Compulsion Games travaille tête baissée sur la suite de We Happy Few depuis son rachat par Xbox Game Studios en 2018, et nous avons enfin eu droit à un premier aperçu. South of Midnight est un jeu d’action-aventure à la troisième personne qui se déroule dans le Bayou, dans le Grand Sud américain. Nous incarnons Hazel, qui cherche à réparer un monde brisé tout en faisant face à des créatures mythiques que vous pouvez ou non reconnaître.

Star Wars: Outlaws, un monde ouvert pour la franchise

Nous ne savions pas grand-chose du prochain jeu Star Wars d’Ubisoft, jusqu’à aujourd’hui. Outlaws, un jeu en monde ouvert mettant en scène la crapule Kay Vess, sortira en 2024. Nous n’avons pas beaucoup d’informations détaillées à ce sujet, mais Kay Vess fait des ravages dans un bar dans la bande-annonce, que vous pouvez voir ci-dessus.

Persona 3 Reload et Persona 5 Tactica

Deux jeux Persona ont fait l’objet d’une fuite accidentelle quelques jours avant le salon, mais nous avons eu droit à leur annonce officielle aujourd’hui. Atlus a d’abord présenté Persona 3 Reload, le remake de Persona 3, qui sera disponible sur Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One et PC au début de l’année 2024. La société a également annoncé Persona 5 Tactica, un spin-off Tactical–RPG, qui arrivera sur les plateformes le 17 novembre, donnant ainsi aux fans de quoi patienter avant le remake.

Avowed reçoit sa première bande-annonce de gameplay

Obsidian Entertainment a fait sensation avec Pillars of Eternity, et s’appuie désormais sur cet univers avec Avowed. Le RPG à la première personne a montré un aperçu des terres vivantes d’Eora et de l’un de vos compagnons, Kai. Le jeu sera disponible dès le premier jour sur Game Pass lors de son lancement sur Xbox Series X|S, PC et Steam en 2024.

Senua’s Saga : Hellblade 2 a enfin une fenêtre de sortie

Hellblade 2 se fait attendre depuis longtemps. Il a été annoncé lors de la révélation de la Xbox Series X|S aux Game Awards en 2019 ! Nous ne l’avons pas beaucoup vu dans les années qui ont suivi, mais selon une nouvelle vidéo publiée lors du Xbox Showcase, il sortira dans le courant de l’année prochaine. En attendant, vous pouvez découvrir de nouvelles images qui mettent en avant les capacités de capture de mouvements du jeu.

Forza Motorsport sort le 10 octobre

Le dernier Forza Motorsport est sorti en 2017, et si les fans de simulation de course ont eu droit à l’excellent Forza Horizon 5 en 2021, ils attendaient des nouvelles de Motorsport. Turn 10 Studios a pris les rênes du reboot, qui est construit à partir de zéro, et il a brillé lors de sa révélation au Xbox Showcase. Ce qui est encore plus surprenant, c’est que le jeu sortira le 10 octobre.

Starfield, bien sûr

Il ne faisait aucun doute que Starfield occuperait une place importante dans la présentation d’aujourd’hui, d’autant plus qu’il fera l’objet d’une présentation directe juste après. Mais nous avons également eu droit à une nouvelle bande-annonce du jeu pendant la présentation.

Sauvez le président dans Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty

Keanu Reeves a fait une apparition surprise (et bienvenue) au Xbox Showcase pour présenter les premières images de la première extension majeure de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Les détails avaient été gardés secrets, mais nous avons de nouvelles informations sur la campagne, qui réunit V et Johnny Silverhand dans une quête pour sauver le Président, et ajoute Idris Elba au casting. Nous avons également obtenu une date de sortie : le 26 septembre.

Xbox dévoile Clockwork Revolution, une exclusivité

Le premier jeu d’InXile depuis Wasteland 3 a été révélé lors de la présentation Xbox. Clockwork Revolution, précédemment connu sous le nom de Project Cobalt, est un jeu de tir à la première personne d’inspiration steampunk et rétro-futuriste, avec un peu de voyage dans le temps pour faire bonne mesure. Aucune date de sortie n’a encore été fixée, mais le studio nous en dira plus « en temps voulu ». Cependant, nous savons qu’il s’agira d’une exclusivité Xbox.

Le nouveau modèle Xbox Series S sera lancé en septembre

Phil Spencer, PDG de Xbox Game Studios, est passé à la fin de la présentation principale pour évoquer l’approvisionnement de la console Xbox, mais il a également annoncé un nouveau modèle de la Series S de la Xbox. Ce modèle sera disponible en Carbon Black pour s’harmoniser avec la Xbox Series X et sera équipé d’un disque SSD de 1 To (contre 512 Go auparavant). Elle sera commercialisée le 1er septembre au prix de 349 dollars.