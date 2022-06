Capcom Showcase : Resident Evil Village, Exoprimal et bien d’autres choses

Après les livestreams de Sony, Microsoft et Geoff Keighley, Capcom a décidé de se joindre à la fête des jeux vidéo. Lors de son Showcase du 13 juin, Capcom a révélé l’extension Shadows of Rose pour Resident Evil Village et a donné un aperçu de ses autres jeux à venir, comme Monster Hunter Rise : Sunbreak et Exoprimal.

La plus grande annonce du salon a été, de loin, l’extension tant attendue de Resident Evil Village. Ce DLC « extension Winters » introduit une option de mode campagne en vue à la troisième personne, de nouveaux stages et personnages jouables pour le mode Mercenaires (dont Chris Redfield, Heisenberg et l’imposante Lady Dimitrescu), ainsi qu’une histoire supplémentaire jouable intitulée « Les Ombres de Rose ».

Ce nouveau récit permettra aux joueurs d’incarner Rose Winters, la fille d’Ethan, principal protagoniste de Resident Evil Village, tandis qu’elle pénètrera au cœur de la conscience du Mutamycète à la recherche d’un remède à ses pouvoirs maudits. Les joueurs exploreront ce royaume mystérieux et torturé entièrement à la troisième personne.

Ce DLC sortira le 28 octobre en même temps que l’expérience multijoueur Resident Evil Re : Verse et une mise à jour de Resident Evil Village qui ajoute du nouveau contenu au mode Mercenaires et un mode à la troisième personne à la campagne principale du Village.

D’autres jeux annoncés

Bien qu’il s’agisse là de la plus grande révélation du salon, nous avons également pu découvrir de nombreux autres jeux Capcom. Le showcase a commencé par un nouvel aperçu de Monster Hunter Rise : Sunbreak et la présentation d’une démo de l’extension qui sera lancée le 14 juin.

Capcom a ensuite rappelé aux joueurs les fenêtres de sortie de Street Fighter 6, Capcom Fighting Collection et Capcom Arcade 2nd Stadium, mais n’a pas révélé grand-chose de nouveau à leur sujet. Ensuite, Exoprimal a eu droit à un tout nouveau trailer mettant en scène son IA maléfique, Leviathan. Capcom a montré comment se déroulent les matchs JcJ contre dinosaures d’Exoprimal et les classes d’Exosuit que les joueurs peuvent choisir, puis a annoncé qu’un test en réseau fermé sera organisé avant le lancement du jeu.

Nous avons également appris qu’un stream du 10e anniversaire de Dragon’s Dogma aura lieu le 16 juin, avant d’avoir un autre aperçu du remake de Resident Evil 4. Capcom a montré une version étendue de la bande-annonce du State of Play avant de montrer un nouveau gameplay avec des visuels améliorés. Les graphismes sont beaucoup plus proches de ceux de Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Le show s’est terminé en révélant que les versions PS5 et Xbox Series X|S de ces remakes et de Resident Evil VII sont lancées aujourd’hui.

Dans l’ensemble, la présentation n’a rien de sensationnel, mais elle a donné une idée très claire de ce que nous pouvons attendre de l’éditeur japonais au cours de l’année prochaine.