L’iPhone 15 coûtera plus cher que l’iPhone 14 : voici pourquoi

Mauvaise nouvelle pour les fans d’Apple ! Nous sommes à la mi-juin et il est presque temps pour les iPhone 2023 d’arriver lors de l’événement présumé de septembre. Avant que cela ne se produise, nous sommes tenus de voir de nouvelles fuites tous les deux jours, et aujourd’hui il s’agit de la rumeur d’une augmentation de prix pour la série iPhone 15, quelque chose que nous redoutions !

Dan Ives, analyste à Wall Street, a révélé lors d’une récente interaction avec CNBC que le prix de vente moyen (ASP) de la prochaine gamme d’iPhone 15 augmentera. Il y a des chances que nous assistions à une augmentation de prix pouvant aller jusqu’à 200 dollars. Cette hausse affecterait principalement les acheteurs d’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Si elle s’avère exacte, une augmentation des prix de la gamme iPhone 15 à l’échelle de la série serait la première du genre aux États-Unis depuis 2017.

Ives n’a toutefois pas révélé les prix exacts de l’iPhone 15. L’iPhone 14 Pro commence à 999 dollars (1 329 euros en France) et l’iPhone 14 Pro Max à 1 099 dollars (1 479 euros en France). Ces prix pourraient être portés respectivement à 1 099 dollars (~ 1 429 euros) et 1 199 dollars (~ 1 579 euros) pour l’iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max. Ces chiffres nous ont été communiqués par des fuites antérieures, il y a donc des chances qu’ils soient vrais !

Alors qu’auparavant, aucune hausse n’était attendue pour l’iPhone 15 et le 15 Plus (quelque chose d’opposé semblait être en préparation), il semble que même eux ne seront pas épargnés !

Alors, pourquoi Apple se préparerait-elle à augmenter le prix de la gamme iPhone 15 sur l’ensemble des marchés ? La raison la plus probable est le coût de production. Il est suggéré que la hausse de prix (une première depuis le lancement de l’iPhone X en 2017) pourrait être due aux divers éléments mettant en valeur les modèles iPhone 15 Pro, y compris une construction en titane, davantage de mémoire vive (RAM), des ports USB 3.2 plus rapides, et bien plus encore.

Un coût de production plus élevé

Nous devrions voir la Dynamic Island et le port USB Type-C (une première pour un iPhone) pour l’ensemble de la gamme iPhone 15, ainsi que diverses améliorations au niveau des performances et de la caméra. L’iPhone 15 Pro Max pourrait également être doté d’un objectif périscopique, mais cette information est à prendre avec des pincettes. En outre, des changements de design mineurs, mais perceptibles pourraient être apportés aux modèles iPhone 15 Pro.

Comme rien n’est encore concret, on ne peut pas encore entièrement se fier à ce qui précède et doit, par défaut, attendre l’événement d’Apple en septembre pour en avoir une meilleure idée. Apple pourrait éventuellement révéler des détails à ce sujet à l’approche du lancement, alors restez à l’écoute pour toutes les mises à jour dont vous avez besoin.