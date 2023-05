Tout ce qui a été annoncé lors du PlayStation Showcase de mai 2023

La vague de présentations estivales de jeux vidéo est enfin arrivée, et c’est Sony qui a donné le coup d’envoi. Après 20 mois d’attente et plusieurs petites présentations, nous avons enfin eu droit à un nouveau PlayStation Showcase où nous avons pu voir ce qui nous attend pour les jeux de première partie, de tierce partie et indépendants sur la PlayStation 5 et le PlayStation VR2.

Au cours de la présentation, nous avons eu un aperçu des prochains jeux multijoueurs de PlayStation Studios, tels que Fairgame$ et Marathon, ainsi que de passionnants titres solo tels que Marvel’s Spider-Man 2.

Les studios tiers étaient également présents, Square Enix dévoilant un jeu multijoueur appelé Foamstars, Alan Wake 2 et Assassin’s Creed Mirage obtenant des dates de sortie, et Konami annonçant un remake de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater. Il s’agit sans aucun doute du livestream PlayStation le plus important depuis longtemps, mais le spectacle était très dense et vous avez peut-être manqué certaines annonces.

Marvel’s Spider-Man 2

Révélation du gameplay et scène de Kraven the Hunter dans Marvel’s Spider-Man 2 l’un des jeux les plus attendus de l’année, le prochain épisode de la franchise originale Marvel’s Spider-Man arrivera sur PlayStation 5 à l’automne 2023.

Alan Wake 2

Alan Wake 2, un jeu d’horreur et de survie psychologique à un seul joueur, est la suite du jeu original Alan Wake, récompensé en 2010 et plusieurs fois élu “Jeu de l’année”.

Cette suite est conçue dès le départ pour être une véritable expérience de nouvelle génération sur PlayStation 5, avec des graphismes étonnamment détaillés qui donnent vie à l’histoire, à l’action et aux environnements grâce au moteur Northlight de Remedy.

Alan Wake 2 sera lancé sur PlayStation 5 le 17 octobre 2023.

Assassin’s Creed Mirage

Dans le nouveau trailer de gameplay d’Assassin’s Creed Mirage, vous continuerez à suivre le parcours de Basim, l’un des Assassins les plus polyvalents et les plus ingénieux de l’histoire de la franchise. Parmi les nouveautés présentées dans la bande-annonce, citons le Focus de l’Assassin, qui permet à Basim de marquer et d’assassiner plusieurs cibles à la fois.

Tout au long de la bande-annonce, on peut voir une version moderne des caractéristiques et des éléments de gameplay emblématiques qui ont défini la franchise Assassin’s Creed depuis plus de 15 ans.

Assassin’s Creed Mirage sortira sur PlayStation 5 et 4, Windows, Xbox One, Series X et Series S, et Amazon Luna le 12 octobre 2023.

Concord

Teaser trailer de Concord, un nouveau jeu de tir à la première personne multijoueur PvP de Firewalk Studios qui sortira sur PS5 et PC l’année prochaine. Chaque fois que vous vous connectez, c’est le début d’une nouvelle aventure et chaque match est l’occasion d’une nouvelle histoire. Ce sont ces idéaux qui définissent Concord, son univers unique de mondes vibrants et son riche casting de personnages hauts en couleur.

Concord sera disponible sur PlayStation 5 et PC en 2024.

Destiny 2 : La forme finale

Destiny 2, intitulé The Final Shape, sera la conclusion épique de la saga Light & Darkness de Destiny, qui dure depuis dix ans. Plus de détails seront révélés lors de l’événement Destiny Showcase de Bungie. Le jeu arrivera le 22 août sur PlayStation 5 et 4.

Fairgame$

Fairgame$ de Haven Studios est un jeu de casse moderne et compétitif dans lequel vous faites équipe pour pénétrer dans des lieux exotiques et voler la cargaison. Vous devez non seulement déjouer les gardes et les systèmes de sécurité, mais aussi vous mesurer à d’autres équipes.

Les équipes qui s’extraient avec le plus de butin et de flair pourraient bien se hisser au sommet de Fairgame$. Le jeu sera bientôt disponible sur PS5 et PC.

Helldivers 2

Helldivers 2 est un nouveau jeu de tir coopératif qui propose de l’action frénétique à la troisième personne contre d’énormes groupes d’ennemis.

Helldivers 2 sera lancé sur PS5 et PC cette année.

Marathon

Marathon, un nouveau jeu de tir de science-fiction PvP de Bungie, verra les joueurs s’affronter dans la peau de mercenaires cybernétiques appelés Runners, explorant une colonie perdue sur la planète Tau Ceti IV à la recherche de richesses, de gloire et d’infamie.

Marathon est actuellement en cours de développement pour PlayStation 5 et PC, avec un système de cross-play et de cross-save complet.

Street Fighter 6

Street Fighter 6 s’enrichit d’une nouvelle bande-annonce intitulée Your Story Trailer. “Les histoires ne s’écrivent pas toutes seules. Les légendes, elles, s’écrivent toutes seules. Entrez dans le World Tour avec votre avatar pour rencontrer les personnages légendaires qui vous inspireront dans votre quête de la vraie force“, explique la société.

Street Fighter 6 sera disponible le 2 juin sur PS5 et PS4.

Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI, la toute nouvelle entrée principale de la série Final Fantasy, reçoit une bande-annonce de lancement – Salvation. Dans cette bande-annonce, on découvre les conditions difficiles auxquelles sont confrontés les Porteurs, ceux qui sont nés avec la capacité de lancer des magies à volonté.

Final Fantasy XVI sera disponible sur PlayStation 5 le 22 juin.

Ghostrunner 2

Ghostrunner 2 est la suite du célèbre Ghostrunner qui se déroule un an après les événements du premier jeu. Cette suite passe à la vitesse supérieure avec les adversaires les plus coriaces que vous ayez jamais rencontrés dans un jeu vidéo, explique la société.

Ghostrunner 2 sera lancé en 2023 sur PlayStation 5.

Beat Saber

Beat Saber, l’un des jeux VR les plus vendus de tous les temps, est désormais disponible sur le PlayStation VR2. Queen Music Pack, qui contient 11 chansons emblématiques du légendaire groupe de rock, est disponible dès maintenant.

Arizona Sunshine 2

Arizona Sunshine 2, la suite next-gen du jeu d’apocalypse VR, propose encore plus d’action zombie gore.

Arizona Sunshine 2 sera lancé sur PS VR2 cette année.

Five Nights at Freddy’s : Help Wanted 2

Five Nights at Freddy’s : Help Wanted 2 est la suite sur PlayStation VR2 de la terrifiante expérience VR qui a redonné vie à la franchise d’horreur emblématique sortie en 2019.

Améliorant le titre original, Help Wanted 2 introduit plusieurs mini-jeux inédits qui vous mettent face à des personnages et des lieux familiers du passé de la série.

Le jeu sortira bientôt sur PS VR2.

Resident Evil 4 VR Mode

La première bande-annonce du mode VR de Resident Evil 4 est disponible. Il s’agit d’un DLC gratuit pour la version PlayStation 5 du jeu. Il est actuellement en cours de développement, la date de sortie et d’autres détails seront donc bientôt révélés.

Crossfire : Sierra Squad

Crossfire : Sierra Squad est un tout nouveau FPS arcade-action pour PlayStation VR2 qui sortira bientôt. Dans le jeu, vous êtes le chef d’une équipe d’élite paramilitaire au sein de l’organisation Global Risk qui fait face à une escarmouche inattendue avec l’organisation rivale Black List.