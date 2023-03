La nouvelle démo du remake de Resident Evil 4 est désormais disponible

Resident Evil 4 est un énorme remake du classique de l’horreur de 2005 , dans la veine des versions améliorées de Resident Evil 2 et Resident Evil 3 de Capcom, avec des graphismes nettement améliorés et un gameplay actualisé. D’après la bande-annonce diffusée par Capcom en février, le jeu semble regorger de lieux et de visages emblématiques de l’original.

Annoncée lors du Capcom Spotlight, la démo, qui se déroule au début de la partie village du jeu, est désormais disponible sur PS4, PS5 , Xbox Series X|S, et PC ( depuis Steam ). Vous pouvez jouer à la démo autant que vous le souhaitez, et il n’y a pas de restriction de temps sur la démo elle-même, donc vous pouvez aller à votre propre rythme.