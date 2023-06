Tout ce qui a été annoncé lors de le Ubisoft Forward 2023

L’été du jeu vidéo s’est poursuivi avec le showcase dédié d’Ubisoft ce lundi. Ubisoft Forward a présenté les nouveautés de l’éditeur au cours d’un show principal de 80 minutes et d’un pré-show de 15 minutes.

Il n’y a pas eu de surprises, mais nous avons eu droit à des aperçus plus détaillés de certains jeux déjà annoncés. Le gameplay et l’histoire d’Avatar : Frontiers of Pandora, de The Crew Motorfest et d’Assassin’s Creed Mirage ont été dévoilés, alors qu’ils avaient déjà été annoncés. Prince of Persia: The Lost Crown et Star Wars : Outlaws, annoncés quelques jours plus tôt, ont également fait l’objet d’une présentation plus approfondie.

En ce qui concerne la franchise Assassin’s Creed, nous avons vu des séquences de jeu inédites dans Mirage et nous avons eu un petit avant-goût de ce qui se passera après Mirage avec de courts teasers pour Nexus VR et Codename Jade.

Au cas où vous l’auriez manqué, voici tout ce qui a été annoncé lors de l’Ubisoft Forward de juin 2023.

Avatar : Frontiers of Pandora sortira le 7 décembre

La première bande-annonce de Avatar : Frontiers of Pandora d’Ubisoft présentait notre héroïne Na’ vi et son parcours, depuis son entraînement par la RDA jusqu’à sa vie sur Pandora après avoir été cryogénisée pendant 15 ans à la suite d’une attaque. Maintenant qu’elle est réveillée et que les humains sont de retour sur Pandora, elle cherche à protéger son foyer. Cette aventure à la première personne et en solo, qui proposera également un mode coopératif optionnel à deux joueurs, sortira le 7 décembre.

The Crew Motorfest se rendra à Oahu le 14 septembre

Le nouvel opus de la franchise de jeux d’action et de conduite d’Ubisoft se déroulera cette fois sur l’île hawaïenne d’Oahu, et les joueurs pourront courir au volant de voitures de différents constructeurs et de différentes époques. Les joueurs peuvent également importer gratuitement leurs collections de voitures Crew. Une bêta fermée est prévue du 21 au 23 juillet, et de plus amples informations seront communiquées ultérieurement.

Assassin’s Creed Nexus VR et Codename Jade

Le titre VR tant attendu d’Ubisoft est presque là. Vous pourrez incarner Ezio, Kassandra et Connor en VR sur la Meta Quest, mais peu de détails ont été annoncés. Vous pouvez d’ores et déjà inscrire le jeu sur votre liste de souhaits avant sa sortie prévue pour les fêtes de fin d’année 2023. Assassin’s Creed Codename Jade, le prochain jeu mobile basé en Chine, a également fait l’objet d’une première présentation. Les utilisateurs peuvent dès à présent s’inscrire à la bêta fermée.

Voici le gameplay et l’histoire d’Assassin’s Creed Mirage

Ubisoft a approfondi l’histoire de notre héros, Basim, et son voyage à travers Bagdad dans Assassin’s Creed Mirage. Il a également présenté le gameplay du jeu, qui propose des combats plus traditionnels axés sur la furtivité. La société cherche à ramener la franchise à ses racines, nous verrons donc ce que cela signifie pleinement lorsque le jeu sortira le 12 octobre.

Star Wars: Outlaws

Le jeu en monde ouvert Star Wars : Outlaws a été dévoilé hier lors de la présentation de la Xbox, mais Ubisoft a montré un aperçu prolongé du gameplay et a révélé l’histoire. Kay Vess devient l’une des hors-la-loi les plus recherchées de la galaxie et doit se lancer dans un casse dangereux pour se libérer de la prime qui pèse sur sa tête. Elle peut également accepter des contrats et affronter l’Empire. Ubisoft a montré un large éventail de gameplay, avec Kay utilisant la furtivité pour accomplir une mission, puis se déplaçant à bord de son vaisseau pour des combats dans l’espace. La sortie du jeu est prévue pour l’année prochaine.