Netflix et son partage des mots de passe stimule les inscriptions

Cela signifie que les abonnés doivent désormais débourser 6 euros de plus par mois pour chaque utilisateur qui accède à leur compte depuis l’extérieur de leur foyer . Cette somme est moins élevée que l’abonnement de base sans publicité, qui coûte 13,49 euros par mois, mais plus chère que l’abonnement avec publicité de Netflix, qui coûte 5,99 euros par mois.

L’année dernière, Netflix a commencé à essayer de convertir les utilisateurs occasionnels en clients payants dans plusieurs pays d’Amérique latine, avant de l’étendre à d’autres pays tels que le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Espagne, puis en France et aux États-Unis le mois dernier.

Les annulations de Netflix aux États-Unis ont également augmenté au cours de la période du 25 au 28 mai, bien que les inscriptions aient été plus nombreuses, a déclaré Antenna, ajoutant que le rapport entre les inscriptions et les annulations depuis le 23 mai était en hausse de 25,6 % par rapport à la période précédente de 60 jours.

Selon Antenna, ce chiffre est supérieur aux pics d’inscriptions enregistrés lors des premiers confinements de COVID-19 aux États-Unis en mars et avril 2020, lorsque les gens restaient plus longtemps à la maison et se tournaient vers les services de streaming pour occuper leur temps.

Depuis, Netflix a connu les quatre plus grandes journées d’inscription aux États-Unis depuis janvier 2019 , date à laquelle Antenna a commencé à recueillir de telles données. Les 26 et 27 mai, trois jours seulement après que Netflix a commencé à informer les clients, dont les Américains, des changements concernant le partage de mot de passe, le service de streaming a reçu près de 100 000 inscriptions pour chacun de ces deux jours.