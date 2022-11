Comment facilement virer les gens de votre compte Netflix ?

by

Netflix a fait du chemin depuis l’époque où elle aimait que les gens partagent leurs identifiants de compte de streaming. Poussée par une concurrence féroce et l’explosion des coûts de production des films de premier plan, la société fait désormais tout ce qu’elle peut pour lutter contre le partage des mots de passe. Le dernier pas dans cette direction consiste à permettre à un utilisateur de supprimer sans effort les appareils connectés à l’aide de son compte.

Cela nous est arrivé à tous : vous avez partagé votre identifiant Netflix avec quelqu’un d’autre, et maintenant vous n’arrivez pas à lui faire quitter votre compte. Heureusement, Netflix va vous donner la possibilité de chasser des personnes de votre compte sans changer votre mot de passe.

La nouvelle fonctionnalité ajoutée à Netflix vous permettra de supprimer un appareil donné de votre compte, afin que vous puissiez vous déconnecter de ces appareils sans avoir à changer votre mot de passe. Changer de mot de passe peut être ennuyeux, car vous avez probablement configuré Netflix sur tous vos appareils, y compris les téléviseurs dotés de claviers virtuels sur lesquels il est difficile de taper, et changer de mot de passe vous déconnecterait également de ces appareils. Cette option vous évitera ce casse-tête.

Pour déconnecter quelqu’un de votre compte, il suffit d’aller dans les paramètres de votre compte, de trouver « Gérer l’accès et les appareils » et de sélectionner « Déconnexion » à partir de l’appareil non familier dont vous voulez vous déconnecter.

Comme vous pouvez le comprendre d’après ce que j’ai mentionné ci-dessus, cette option ne changera pas votre mot de passe, donc techniquement, rien n’empêche ce profiteur de se reconnecter s’il a le mot de passe sous la main.

Les cartes des appareils indiquent le nom du profil de l’utilisateur, le type d’appareil (téléphone, télévision ou ordinateur), la dernière fois qu’un certain appareil a été actif, la localisation approximative (nom de la ville), ainsi que l’adresse IP de la dernière connexion au compte. En bref, il s’agit en quelque sorte d’un tableau de bord de tous les appareils qui se sont récemment connectés à un compte et ont diffusé du contenu en continu. Netflix explique qu’il s’agit d’une « fonctionnalité très demandée pour aider les membres à gérer la sécurité de leur compte ».

Une option pas si anodine

Cette option intervient alors que Netflix tente d’inciter les utilisateurs indépendants à payer pour leurs propres comptes. Si vous avez des utilisateurs récalcitrants que vous aimeriez déconnecter de votre compte, vous pouvez désormais le faire.

Si Netflix présente cette nouvelle fonctionnalité comme un moyen de se déconnecter d’un appareil auquel vous pourriez ajouter votre compte lors d’un voyage pour les fêtes de fin d’année, elle pourrait être pratique si vous devez virer quelqu’un de votre compte, comme un ex ou un ancien colocataire. Mais il pourrait être beaucoup plus utilisé après que Netflix ait commencé à faire payer les utilisateurs pour avoir partagé leurs mots de passe avec des amis et des membres de la famille qui ne vivent pas sous leur toit.