Le Galaxy S24 Ultra apportera une petite modification à la configuration de la caméra arrière

Un tweet de Ice Universe, prolifique informateur sur Twitter, révèle, à partir d’une source coréenne, les capteurs d’image qui devraient se trouver sur le modèle Galaxy S24 Ultra de l’année prochaine.

Une fois de plus, l’ensemble du bloc de caméra du Galaxy S24 Ultra sera dirigé par le capteur HP2 de Samsung, d’une capacité de 200 mégapixels. Alors que certaines rumeurs laissaient entendre que Samsung abandonnerait l’un des deux téléobjectifs de 10 mégapixels du Galaxy S24 Ultra, cette rumeur montre quelque chose de différent.

According to Korean sources,The S24 Ultra rear camera has not changed except for the negligible adjustment of 10x. pic.twitter.com/wGTaStUAQ0

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 11, 2023