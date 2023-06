Après OnePlus et OPPO, Vivo ne peut plus vendre ses smartphones sur le marché allemand

L’année dernière, OPPO et OnePlus se sont vu interdire la vente de leurs smartphones en Allemagne, à la suite d’un litige en matière de brevets. Aujourd’hui, vivo fait de même en supprimant sa page de vente en Allemagne, ce qui empêche les consommateurs d’acheter des smartphones vivo dans le pays dans un avenir prévisible.

Comme le rapporte WinFuture, vivo a cessé de vendre des smartphones et d’autres produits en Allemagne. La visite du site web allemand de vivo confirme la même chose.

Le texte de l’image ci-dessus se traduit approximativement par :

Malheureusement, les produits vivo ne sont pas disponibles en Allemagne pour le moment. Par conséquent, aucune information sur les produits n’est disponible sur notre site Web allemand. Si vous utilisez un produit vivo, vous pouvez continuer à faire confiance à notre service clientèle. Vous recevrez également les futures mises à jour du logiciel.

vivo ne mentionne pas spécifiquement les raisons de la fermeture de sa boutique, ni ne précise si ce déménagement est temporaire ou permanent. À ce jour, vivo n’a pas encore fait la moindre déclaration à ce sujet.

WinFuture rapporte que cette sortie est due à un conflit de brevets avec Nokia (le constructeur finlandais, et non HMD Global qui possède la marque de smartphones Nokia). Nokia a accusé Vivo de violer des brevets liés aux connexions WLAN dans ses smartphones. Les tribunaux allemands ont tranché en faveur de Nokia, et vivo a donc dû retirer ses produits du pays. Il s’agit de la même cause d’action qui a également affecté OnePlus et OPPO.

OPPO et OnePlus auraient envisagé de se retirer de plusieurs marchés européens (dont la France) et du Royaume-Uni. Toutefois, OPPO a précisé qu’elle ne quittait pas le marché allemand (ni aucun autre), mais que ses activités en Allemagne avaient été suspendues en raison de l’injonction. En avril 2023, OPPO a tenté de négocier avec Nokia sur le même sujet, bien que le site web allemand d’OPPO reste vide au moment de la rédaction de cet article.