Starfield ressemble à l’aboutissement de tous les jeux de Bethesda

Le Xbox Games Showcase et le Starfield Direct ont eu lieu et se sont terminés par plus de 45 minutes de nouvelles images de gameplay du prochain RPG spatial de Bethesda, qui est également la première nouvelle propriété intellectuelle de Bethesda Game Studios depuis plus de 25 ans.

Accrochez-vous, car les nouvelles informations fournies par l’ensemble de l’équipe de développement de Bethesda représentent un saut interstellaire par rapport aux maigres informations que nous avons reçues lors du Xbox Games Showcase de 2022.

Presque tous les systèmes de jeu de Starfield, qui s’étendent sur toute la galaxie, ont maintenant été montrés avec beaucoup plus de détails qu’il s’agisse de la personnalisation poussée des personnages, des dialogues riches en contexte, des combats défiant la gravité, de la construction de vaisseaux ou de l’exploration planétaire.

Le jeu lui-même semble tout à fait digne de Bethesda. Les graphismes ont certes été améliorés par rapport au dernier opus majeur de la société, mais tout le reste est là : une grande échelle, des choix scénaristiques très ouverts, une personnalisation détaillée des personnages et même les mouvements des personnages ont l’air d’appartenir à Bethesda. Il y a même des clins d’œil aux précédents jeux de Bethesda.

Parmi les nouveautés, citons des informations sur les lieux et les factions que nous verrons en action, comme la ville de Neon, décrite comme une « ville de plaisir où tout est permis », qui ressemble à Omega de Mass Effect 2 ou à Night City de Cyberpunk 2077. Nous avons également pu voir des tonnes d’informations sur le fonctionnement des systèmes de combat et d’exploration dans l’espace et à pied, y compris des éléments intéressants sur la façon dont la simulation gravitationnelle de Starfield fait que les armes balistiques vous tirent vers l’arrière dans les environnements en apesanteur.

Dans l’ensemble, il semble que Bethesda ait pris le meilleur de ses systèmes de dialogue, d’exploration, de combat et de personnalisation de ses jeux précédents et les ait peaufinés jusqu’au dernier degré tout en les mélangeant avec les conventions d’autres IP spatiales comme Mass Effect, Prey d’Arkane, Firefly, Stellaris, Star Wars et même The Expanse.

Si vous n’avez pas le temps de regarder l’intégralité du Direct, Bethesda a également publié une nouvelle bande-annonce de gameplay qui donne un aperçu beaucoup plus rapide de ce que l’on peut attendre du nouvel univers de Starfield, qui devrait compter plus de 1 000 planètes explorables couvrant les « systèmes établis » de la Voie lactée. Vous pouvez voir des coupes rapides de dinosaures, d’instruments spatiaux et d’astronautes parcourant des grottes remplies de structures cristallines massives, ainsi que quelques combats pour donner une idée rapide de ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque Starfield sortira enfin dans moins de trois mois.

Vous pouvez faire beaucoup de choses avec votre vaisseau spatial

Le jeu est un RPG basé sur l’exploration de l’espace, vous allez donc évidemment posséder un vaisseau spatial et passer beaucoup de temps à l’intérieur. Bethesda semble avoir tout mis en œuvre pour vous offrir une multitude de choix en ce qui concerne votre vaisseau personnel. Pour commencer, plusieurs styles de vaisseaux sont proposés. Parmi les types que nous avons vus pendant la présentation, on trouve un chasseur, qui, selon les démonstrateurs, serait un excellent choix pour les personnages de type chasseur de primes, ainsi qu’un vaisseau cargo plus grand. Mais les choix ne s’arrêtent pas là.

Une fois que vous avez un vaisseau de base, vous pouvez le personnaliser en profondeur. Le système de personnalisation est modulaire, ce qui vous permet d’ajouter ou de retirer des sections selon vos besoins. Ces modules sont visibles à l’intérieur et à l’extérieur du vaisseau. Certains stockent des marchandises, d’autres contiennent des bancs d’artisanat et d’autres encore peuvent faire office d’armurerie. Vous pouvez également les disposer dans la configuration de votre choix.

Les combats de vaisseaux constituent également une part importante du jeu et peuvent avoir lieu à tout moment lorsque vous volez dans le vide noir qui sépare les plus de 1 000 planètes explorables proposées. Le système de combat lui-même semble complexe, et les joueurs devront apparemment s’appuyer sur de nombreuses compétences pour survivre. Il s’agit notamment d’allouer de l’énergie pour survivre à un combat ou s’enfuir rapidement, d’utiliser ses compétences de pilotage pour prendre l’avantage et de cibler avec précision les vaisseaux ennemis.

La personnalisation des personnages est également importante

Le système de personnalisation des personnages va de pair avec le fait que vous pouvez être qui vous voulez dans cet univers rempli de pirates et de mercenaires. Bethesda a apparemment scanné des milliers de visages de personnes réelles pour créer les PNJ que vous rencontrerez, puis a utilisé les scans de manière à ce que vous puissiez créer un personnage qui ressemble à n’importe quoi entre ces milliers de visages. Vous commencez par choisir l’un des 40 modèles de base parmi les « archives de l’équipage » et vous pouvez ensuite personnaliser presque tous les aspects du personnage.

En ce qui concerne les compétences, l’histoire du personnage entre en ligne de compte. Vous pouvez sélectionner des métiers antérieurs, comme celui de « chef », qui ajoutent des compétences et créent des opportunités et des événements uniques tout au long du jeu. En ce qui concerne les compétences, le système de montée en niveau a été modifié : vous obtenez un point de compétence par niveau et ce point peut être utilisé pour augmenter les capacités de votre personnage. Les compétences elles-mêmes peuvent être améliorées, mais uniquement en accomplissant des tâches de plus en plus difficiles.

Il existe des compétences pour presque tous les aspects du jeu, y compris les styles de combat, la furtivité, la parole et le pilotage de votre vaisseau. Ce vaisseau, ainsi que les bases que vous pouvez construire sur différents mondes, sont également occupés par des membres d’équipage que vous pouvez récupérer dans les ports stellaires ou dans des endroits aléatoires de la galaxie. Certains d’entre eux peuvent également avoir des relations amoureuses, d’après ce que l’on peut voir.

Vous pouvez combattre les gens d’une manière nouvelle et passionnante

Le combat est un élément essentiel de « Starfield », et on peut dire que Bethesda n’a pas toujours été très doué dans ce domaine. Il peut être difficile de combiner des systèmes RPG avec des combats réalistes, et c’est probablement la raison pour laquelle le maniement des armes à feu dans la série « Fallout » n’a jamais été particulièrement raffiné, et le maniement de l’épée dans la série « Elder Scrolls » laisse à désirer lorsqu’on le compare à des titres plus axés sur le combat. Mais, le système de combat de « Starfield » est étonnamment bon.

Il y a un large éventail d’armes — et de types d’armes — à choisir. Vous voulez passer tout le jeu à frapper les gens avec un couteau de combat ? Apparemment, c’est possible. Il y a aussi des pistolets, des fusils de chasse et un « lance-roquettes à levier » dans la catégorie des armes conventionnelles. Ensuite, il y a les armes à énergie, parce qu’on est dans l’espace, après tout. Enfin, il y a les armes « mag », qui semblent être puissantes et basées sur le magnétisme. Vous pouvez compléter vos préférences en matière d’armes par divers avantages, dont l’un semble vous donner la possibilité d’uppercuter quelqu’un par-dessus un garde-corps.

La gravité est également un facteur à prendre en compte, car, encore une fois, le jeu se déroule dans l’espace. Vous disposez d’un pack de saut qui ajoute un nouvel élément au combat. Ce pack est plus efficace dans les environnements à faible gravité. Enfin, il y a le combat en gravité zéro. Si vous utilisez une arme à poudre dans un environnement à gravité zéro, chaque tir vous poussera dans la direction opposée à celle où vous tirez. Il peut s’agir d’un inconvénient ou non. Si vous n’aimez pas cette caractéristique, les armes à énergie n’ont pas de recul.

Bientôt une sortie

Starfield devrait sortir le 6 septembre en exclusivité sur PC et Xbox. Les abonnés au Game Pass n’auront pas à payer l’édition standard de Starfield, mais Bethesda pourrait bien tenter les acheteurs avec l’édition complète Starfield Constellation. Cette dernière est annoncée comme comprenant le téléchargement numérique du jeu, un boîtier Steelbook Display et la smartwatch Starfield Chronomark, ainsi qu’un étui de montre de style NASA.

L’édition Starfield Constellation promet également jusqu’à cinq jours d’accès anticipé, un pass pour la première extension du jeu (intitulée Shattered Space) et quelques skins, ainsi qu’une bande-son numérique et un livre d’art.